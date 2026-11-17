El fútbol colombiano está de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de Luis Miguel Paterson, exfutbolista de 32 años, quien fue asesinado en medio de un ataque con arma de fuego el pasado domingo 15 de noviembre en el barrio La Princesa, en Cartagena.

El jugador vistió la camiseta de Atlético Nacional en las divisiones inferiores del club verdolaga y debutó como profesional con el Real Cartagena. Paterson falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el homicidio se produjo hacia las 8:10 de la noche. Paterson se encontraba en vía pública cuando fue interceptado por un hombre que le disparó sin mediar palabra.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un centro médico, donde murió. Hasta el momento, la información suministrada no detalla las circunstancias que rodearon el hecho ni la identidad del responsable.



¿Quién era Luis Miguel Paterson, exjugador de Atlético Nacional?

Paterson adelantó su proceso de formación deportiva en las divisiones inferiores de Atlético Nacional. Su debut en el fútbol profesional llegó en 2012, cuando vistió la camiseta del Real Cartagena.

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Posteriormente, pasó por el Chinandega de Nicaragua. También representó a la Selección de Bolívar en competencias nacionales organizadas por la Difútbol, donde fue recordado por su desempeño como delantero.

Su muerte generó reacciones entre personas cercanas al fútbol, entre ellas la de Roger Martínez, actual atacante del Al Shabab de Arabia Saudita, quien también ha tenido recorrido en la Selección Colombia.

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Roger Martínez envió un mensaje de despedida

Por medio de sus redes sociales, Roger Martínez envió un mensaje para despedir a Paterson y expresar sus condolencias a sus familiares.

“Vuela alto mi hermano. Nos duele tu partida a muchos que alguna vez compartimos contigo. Fortaleza a toda la familia. Descansa en paz”, escribió el delantero.

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Otra de las despedidas fue la de Robinson Paterson, hermano de Luis Miguel, quien milita en el San Marcos de la primera división de Nicaragua. En su publicación, recordó la cercanía entre ambos y el papel que tuvo su hermano a lo largo de su vida.

“Gracias por todo mi amigo, mi hermano, mi sangre. Lo fuiste todo para mí, me enseñaste cómo jugar, cómo pelear, me cuidaste de la calle y de los que me rodeaban”, expresó.

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En el mismo mensaje, Robinson manifestó su dolor por la muerte de su hermano y le dedicó unas últimas palabras: “Te amé y te amaré por el resto de mi vida, vuela, vuela lo más alto, mi ángel”.