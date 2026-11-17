La noticia que el mundo del automovilismo esperaba ha sido finalmente confirmada: Fernando Alonso disputará el Rally Dakar 2027. El piloto asturiano, referente histórico del automovilismo español, se ha unido oficialmente al equipo Aston Martin para afrontar una de las pruebas de resistencia más exigentes del calendario internacional.

La competición, que se llevará a cabo entre el 9 y el 23 de enero de 2027, marcará la segunda incursión del asturiano en esta disciplina tras su participación inaugural en la edición de 2020. Para este nuevo reto, Alonso contará nuevamente con la experiencia de Marc Coma, quien ya lo acompañó en su debut y volverá a ejercer las funciones de copiloto en esta aventura off-road.



La apuesta tecnológica de Aston Martin: El Dreadnought

La incursión de Aston Martin en el Rally Dakar no es casual, sino el resultado de un desarrollo técnico intensivo. La firma británica hará su debut oficial en la categoría con el prototipo denominado "Dreadnought", un vehículo diseñado específicamente para superar las condiciones extremas de los terrenos en Portugal y Marruecos, sedes designadas para la edición de 2027.

La integración de Alonso en el proyecto se percibe como el pilar fundamental para el desarrollo del vehículo. La marca ha buscado combinar la dilatada experiencia del piloto en monoplazas con las necesidades técnicas de un vehículo de tracción total capaz de afrontar las exigencias mecánicas del Rally Raid, un terreno radicalmente distinto al que Alonso ha frecuentado durante su carrera en la Fórmula 1.



Una alineación de pilotos de élite

El anuncio de la incorporación de Fernando Alonso ha venido acompañado de una estrategia ambiciosa por parte de Aston Martin. El equipo no solo ha apostado por el talento del español, sino que ha configurado una estructura de pilotos de primer nivel. Alonso compartirá filas con figuras consagradas del rally como Sébastien Loeb y Lucas Moraes.

Esta alineación "galáctica" subraya las intenciones de Aston Martin de ser competitivos desde su primer año de participación. La combinación de la visión estratégica de Alonso con la velocidad probada de pilotos especialistas en raids como Loeb y Moraes coloca al equipo británico como uno de los grandes animadores de la parrilla antes incluso de que comience la carrera en enero.

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Antecedentes y trayectoria en el Dakar

La relación de Fernando Alonso con el Rally Dakar tuvo un punto de partida relevante en 2020, donde el piloto mostró una rápida capacidad de adaptación, finalizando en el decimotercer puesto de la clasificación general en su primer intento. Aquella experiencia, lejos de ser un hecho aislado, sentó las bases para este retorno que se gestó tras meses de especulaciones y rumores en el paddock.

Para el asturiano, la decisión de aceptar la propuesta de Aston Martin fue calificada como "sencilla" tras alcanzar el acuerdo formal. La posibilidad de volver a competir en una disciplina donde el riesgo, la navegación y la resistencia mecánica juegan un papel tan crítico parece encajar en la faceta polifacética de Alonso, quien ya ha competido con éxito en las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis, consolidándose como uno de los pilotos más versátiles de la historia contemporánea.

Con el anuncio oficial, comienza ahora la fase de preparación física y técnica. Durante los próximos meses, el equipo se enfocará en las sesiones de prueba sobre terreno real para poner a punto el "Dreadnought" antes del inicio oficial del Rally Dakar 2027, una edición que, por la calidad de sus participantes y la implicación de marcas como Aston Martin, promete ser uno de los hitos deportivos del año.