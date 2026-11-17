La Copa BetPlay 2026 entra en su recta definitiva. Este martes, 17 de noviembre, se disputan los partidos de vuelta de las semifinales, jornada que permitirá conocer a los dos equipos que lucharán por el título de uno de los torneos del fútbol profesional colombiano.

Atlético Nacional y América de Cali son dos de los protagonistas de esta instancia y tienen la posibilidad de reencontrarse en una final, tal como ocurrió en la edición de 2024. Sin embargo, primero deberán superar sus respectivas llaves frente a Once Caldas e Internacional de Bogotá.

Publicidad

Atlético Nacional y América de Cali podrían repetir la final de 2024

En caso de que ambos equipos consigan su clasificación, la Copa BetPlay tendrá una reedición de la final de 2024, cuando Atlético Nacional se quedó con el título después de superar al América de Cali.

Aquella definición estuvo marcada por los incidentes de violencia registrados en las tribunas del estadio Pascual Guerrero durante el compromiso de vuelta. La situación obligó a suspender el encuentro y el conjunto antioqueño terminó recibiendo el trofeo en los camerinos del escenario deportivo.



Foto: Atlético Nacional

¿Cuándo se disputaría la final de la Copa BetPlay 2026?

Aunque la Dimayor todavía no ha confirmado oficialmente la programación de la final, el calendario previsto contempla que los partidos de ida y vuelta se disputen durante diciembre.

Publicidad

De acuerdo con las fechas que se manejan para el cierre del campeonato, el primer encuentro se jugaría el 19 de diciembre, mientras que el partido definitivo tendría lugar el 22 del mismo mes.

De confirmarse esta programación, la Copa BetPlay compartiría protagonismo con la definición de la Liga BetPlay, que también tendrá sus partidos por el título durante diciembre.

Publicidad

¿Cómo se define la localía de la final de la Copa BetPlay?

La localía para el partido de vuelta de la final se determina teniendo en cuenta la posición de los equipos en la tabla de reclasificación del primer semestre de 2026.

En este aspecto, Atlético Nacional cuenta con una ventaja deportiva, pues terminó en la primera posición de dicha clasificación con 55 puntos.

Por lo tanto, si el conjunto antioqueño consigue su clasificación y se enfrenta al América de Cali en la final, tendrá el derecho de disputar el compromiso definitivo en condición de local.

Jugadores de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Publicidad

Palmarés de campeones de la Copa BetPlay

Atlético Nacional lidera ampliamente el listado, con ocho títulos conquistados hasta la edición de 2025. Millonarios e Independiente Medellín aparecen en el segundo lugar, con tres trofeos cada uno.

Así está el historial de campeones de la competencia:

