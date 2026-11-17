Desde este 20 de noviembre se disputarán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II. Sin embargo, solo uno de estos ocho equipos podrá bordar la estrella de Navidad y, de acuerdo con análisis e inteligencia artificial, existe uno que tiene la mayor posibilidad de lograrlo.
Información revelada por Julián Capera, de Blu Radio, a través del portal Fútbol Eficiente que mide por estadísticas las posibilidades de un equipo, la Liga BetPlay 2026-II tendría como finalistas a Atlético Nacional y Millonarios con un porcentaje de 50.9 % y 34. %, respectivamente, de poder avanzar en su grupo de cuadrangulares.
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Atlético Nacional, el favorito a quedarse con la Liga BetPlay
Esta estadística, aún sin iniciar cuadrangulares, da por vencedor a Atlético Nacional para quedarse con la estrella de Navidad con una probabilidad de 32.5 %, casi el doble de Millonarios (17.3 %) que aparece como el segundo más opcionado de quedarse con el título.
Más abajo aparecen América de Cali, Independiente Medellín y Deportivo Cali como favoritos en esta disputa por la estrella de Navidad.
¿Cómo se disputarán lo cuadrangulares de la Liga BetPlay?
Grupo A
Fecha 1
- Medellín vs. Santa Fe
- Once Caldas vs. Nacional
Fecha 2
- Santa Fe vs. Once Caldas
- Nacional vs. Medellín
Fecha 3
- Santa Fe vs. Nacional
- Medellín vs. Once Caldas
Fecha 4
- Nacional vs. Santa Fe
- Once Caldas vs. Medellín
Fecha 5
- Once Caldas vs. Santa Fe
- Medellín vs. Nacional
Fecha 6
- Santa Fe vs. Medellín
- Nacional vs. Once Caldas
Grupo B
Fecha 1
- Deportivo Cali vs. Millonarios
- Bucaramanga vs. América
Fecha 2
- Millonarios vs. Bucaramanga
- América vs. Deportivo Cali
Fecha 3
- Millonarios vs. América
- Deportivo Cali vs. Bucaramanga
Fecha 4
- América vs. Millonarios
- Bucaramanga vs. Deportivo Cali
Fecha 5
- Bucaramanga vs. Millonarios
- Deportivo Cali vs. América
Fecha 6
- Millonarios vs. Deportivo Cali
- América vs. Bucaramanga