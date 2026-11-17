Desde este 20 de noviembre se disputarán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II. Sin embargo, solo uno de estos ocho equipos podrá bordar la estrella de Navidad y, de acuerdo con análisis e inteligencia artificial, existe uno que tiene la mayor posibilidad de lograrlo.

Información revelada por Julián Capera, de Blu Radio, a través del portal Fútbol Eficiente que mide por estadísticas las posibilidades de un equipo, la Liga BetPlay 2026-II tendría como finalistas a Atlético Nacional y Millonarios con un porcentaje de 50.9 % y 34. %, respectivamente, de poder avanzar en su grupo de cuadrangulares.

Atlético Nacional vs. Millonarios // Foto: X @nacionaloficial @MillosFCoficial

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Atlético Nacional, el favorito a quedarse con la Liga BetPlay

Esta estadística, aún sin iniciar cuadrangulares, da por vencedor a Atlético Nacional para quedarse con la estrella de Navidad con una probabilidad de 32.5 %, casi el doble de Millonarios (17.3 %) que aparece como el segundo más opcionado de quedarse con el título.

Más abajo aparecen América de Cali, Independiente Medellín y Deportivo Cali como favoritos en esta disputa por la estrella de Navidad.



Jugadores de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Cómo se disputarán lo cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Grupo A

Fecha 1



Medellín vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Nacional

Fecha 2



Santa Fe vs. Once Caldas

Nacional vs. Medellín

Fecha 3



Santa Fe vs. Nacional

Medellín vs. Once Caldas

Fecha 4



Nacional vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Medellín

Fecha 5



Once Caldas vs. Santa Fe

Medellín vs. Nacional

Fecha 6



Santa Fe vs. Medellín

Nacional vs. Once Caldas

Grupo B

Fecha 1



Deportivo Cali vs. Millonarios

Bucaramanga vs. América

Fecha 2



Millonarios vs. Bucaramanga

América vs. Deportivo Cali

Fecha 3



Millonarios vs. América

Deportivo Cali vs. Bucaramanga

Fecha 4



América vs. Millonarios

Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Fecha 5



Bucaramanga vs. Millonarios

Deportivo Cali vs. América

Fecha 6

