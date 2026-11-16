Confirman hora y día de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó la programación de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II, que comenzarán el viernes 20 de noviembre y tendrán continuidad el sábado 21.

Los ocho equipos clasificados ya conocen sus rivales, horarios y escenarios para disputar la primera jornada de una fase que definirá a los finalistas del torneo finalización 2026.



Cuándo se jugará la primera fecha

El viernes 20 de noviembre, Independiente Medellín recibirá a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 4:30 de la tarde. Posteriormente, América de Cali enfrentará a Atlético Bucaramanga por el Grupo B, a las 6:35 de la tarde, en el estadio Américo Montanini. Pero las emociones continuarán ese día cuando Deportivo Cali se medira con Millonarios a las 8:40 de la noche, en el estadio Deportivo Cali, también por el Grupo B.

Estadio Américo Montanini Foto: Tomada de Twitter

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La jornada continuará el sábado 21 de noviembre con el encuentro entre Once Caldas y Atlético Nacional, correspondiente al Grupo A. El compromiso se disputará en el estadio Palogrande de Manizales, desde las 8:15 de la noche.

Fecha 1 cuadrangulares Liga BetPlay 2026 II. Foto: Dimayor

De esta manera, los equipos comenzarán a buscar los primeros puntos de una fase en la que cada resultado será determinante para sus aspiraciones de llegar a la final.



Así terminaron

Los grupos quedaron conformados después de que terminara la fase todos contra todos, en la que Atlético Nacional aseguró el primer lugar con 40 puntos y América de Cali ocupó la segunda posición con 36 unidades. Ambos equipos quedaron como cabezas de serie y tendrán la ventaja deportiva en sus respectivos cuadrangulares. Los otros clasificados fueron Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas, que consiguieron los últimos tres cupos en la jornada definitiva.



Así quedaron distribuidos los ocho equipos: el Grupo A está integrado por Atlético Nacional, Once Caldas, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, mientras que el Grupo B lo conforman América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali.

Con la programación de la primera fecha confirmada, comienza la cuenta regresiva para conocer a los finalistas que disputarán la querida estrella de Navidad.