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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Confirman hora y día de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Confirman hora y día de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Los ocho equipos clasificados ya conocen sus rivales, horarios y escenarios para disputar la primera jornada.

Millonarios contra Deportivo Cali
Millonarios contra Deportivo Cali
X: @MillosFCoficial
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó la programación de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II, que comenzarán el viernes 20 de noviembre y tendrán continuidad el sábado 21.

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Los ocho equipos clasificados ya conocen sus rivales, horarios y escenarios para disputar la primera jornada de una fase que definirá a los finalistas del torneo finalización 2026.

Cuándo se jugará la primera fecha

El viernes 20 de noviembre, Independiente Medellín recibirá a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 4:30 de la tarde. Posteriormente, América de Cali enfrentará a Atlético Bucaramanga por el Grupo B, a las 6:35 de la tarde, en el estadio Américo Montanini. Pero las emociones continuarán ese día cuando Deportivo Cali se medira con Millonarios a las 8:40 de la noche, en el estadio Deportivo Cali, también por el Grupo B.

Estadio Américo Montanini.jpg
Estadio Américo Montanini
Foto: Tomada de Twitter

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¿A qué hora y dónde ver el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

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La jornada continuará el sábado 21 de noviembre con el encuentro entre Once Caldas y Atlético Nacional, correspondiente al Grupo A. El compromiso se disputará en el estadio Palogrande de Manizales, desde las 8:15 de la noche.

fecha 1 cuadrangulares liga betplay 2026 II.
Fecha 1 cuadrangulares Liga BetPlay 2026 II.
Foto: Dimayor

De esta manera, los equipos comenzarán a buscar los primeros puntos de una fase en la que cada resultado será determinante para sus aspiraciones de llegar a la final.

Así terminaron

Los grupos quedaron conformados después de que terminara la fase todos contra todos, en la que Atlético Nacional aseguró el primer lugar con 40 puntos y América de Cali ocupó la segunda posición con 36 unidades. Ambos equipos quedaron como cabezas de serie y tendrán la ventaja deportiva en sus respectivos cuadrangulares. Los otros clasificados fueron Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas, que consiguieron los últimos tres cupos en la jornada definitiva.

Así quedaron distribuidos los ocho equipos: el Grupo A está integrado por Atlético Nacional, Once Caldas, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, mientras que el Grupo B lo conforman América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali.

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Con la programación de la primera fecha confirmada, comienza la cuenta regresiva para conocer a los finalistas que disputarán la querida estrella de Navidad.

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