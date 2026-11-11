Murió reconocido futbolista que pasó por Millonarios, Nacional y Medellín //

El fútbol profesional colombiano está de luto tras conocerse la muerte del exfutbolista argentino Javier ‘El Toro’ Tamayo, quien dejó huella durante la década de los 70, cuando defendió los colores de importantes equipos del país, entre ellos Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Once Caldas, Unión Magdalena y Deportes Quindío.

El exdelantero falleció este miércoles 11 de noviembre en Medellín, a los 76 años, luego de sufrir un accidente doméstico el día anterior. Aunque no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte, su partida generó tristeza entre los aficionados y las instituciones del fútbol colombiano.

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La noticia también fue recordada por el periodista Javier Hernández Bonnet, quien destacó la importancia de aquella generación de futbolistas que contribuyó a transformar la historia de Atlético Nacional.

"También murió Javier 'El Toro' Tamayo, quien hizo parte de aquella fabulosa del Nacional, de los años 70, cuando Hernán Botero Moreno sacó del mundo de los coleros al equipo verde de Antioquia, porque Nacional era uno de los coleros, para después dar camino al equipo que tuvo todo el poder y ganó tantos títulos", recordó en Jugada Maestra de Ditu.



Javier 'el Toro' Tamayo // Foto: X @danilopregonero

¿Quién era Javier ‘El Toro’ Tamayo, histórico futbolista colombiano?

Javier Tamayo comenzó su recorrido por el fútbol colombiano en 1968, cuando llegó al Deportivo Independiente Medellín. Posteriormente, pasó por diferentes instituciones del país, en las que construyó una trayectoria reconocida por su capacidad ofensiva y su aporte al juego colectivo.

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Durante su carrera vistió las camisetas de Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Cristal Caldas —actual Once Caldas—, Unión Magdalena y Deportes Quindío, equipos en los que dejó su huella como delantero.

Uno de sus periodos más recordados fue el que vivió con Atlético Nacional, donde compartió vestuario con destacados futbolistas de la época y fue protagonista de una etapa importante para la consolidación deportiva del conjunto antioqueño.

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Su estilo de juego se distinguía por la asociación con sus compañeros, las paredes y las combinaciones ofensivas, recursos que le permitían superar las defensas rivales y generar oportunidades de gol.

Además, tuvo la oportunidad de enfrentarse a Pelé durante su paso por la Selección Colombia. Aunque su participación con el combinado nacional fue de siete partidos y un gol, su nombre logró reconocimiento entre los aficionados al fútbol colombiano durante la década de los 70.