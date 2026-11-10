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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / "Real Madrid no ganó títulos este año, Junior ganó dos": Teófilo Gutiérrez tras eliminación

"Real Madrid no ganó títulos este año, Junior ganó dos": Teófilo Gutiérrez tras eliminación

El delantero disputó su último partido como profesional en Barranquilla y aseguró que "dejaron la vara alta" que deberán superar los que lleguen en el futuro.

Teo Gutiérrez con Junior vs. Palmeiras
Teo Gutiérrez con Junior
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

El partido entre Junior de Barranquilla y Cúcuta Deportivo tuvo un significado especial para Teófilo Gutiérrez. Además del compromiso correspondiente a la Liga BetPlay, el encuentro representó su último partido como profesional en Barranquilla, una despedida que estuvo marcada por el balance que hizo el delantero sobre la temporada del equipo rojiblanco.

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Aunque el conjunto barranquillero quedó eliminado antes de lo esperado en el segundo semestre y recibió diferentes críticas por su rendimiento, el histórico goleador defendió el trabajo realizado durante el año. Para Teófilo, los resultados obtenidos por Junior permiten hacer un balance positivo, especialmente por el título de Liga conseguido a mitad de temporada.

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“El Real Madrid no ha ganado títulos este año, Junior ha ganado dos. Creo que no ha sido fácil, pero ya tenemos acostumbrada a la gente, ese es un mal de nosotros. Nos quedamos con ese legado, de dejarlo todo, de entregarlo todo por esta camiseta y esperemos que los que vengan lo hagan con amor propio”, fueron las palabras del delantero al referirse a si el 2026 había sido un mal año para el equipo.

La comparación de Teófilo con el Real Madrid no pasó desapercibida. Sin embargo, también es importante precisar que el último título oficial del equipo merengue había sido la Copa Intercontinental de la FIFA, conquistada el 18 de diciembre de 2024, cuando derrotó 3-0 a Pachuca en Doha.

En el caso de Junior, uno de los principales motivos para defender su temporada está relacionado con lo conseguido durante el primer semestre. Los dirigidos por el conjunto tiburón conquistaron la Liga BetPlay después de superar a Atlético Nacional en la final, con un marcador global de 3-1, y celebrar la vuelta olímpica en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Ese campeonato representó uno de los momentos más importantes del año para la institución barranquillera y le permitió sumar una nueva estrella a su historia. No obstante, el rendimiento del segundo semestre estuvo lejos de las expectativas de los aficionados, que esperaban una mayor regularidad y protagonismo en la competencia.

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