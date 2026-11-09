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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / El detalle de Wilmar Roldán a Teófilo Gutiérrez en su último partido en Barranquilla

El detalle de Wilmar Roldán a Teófilo Gutiérrez en su último partido en Barranquilla

El histórico delantero del cuadro tiburón disputó su último partido como profesional en la Arenosa y fue despedido con aplausos por todos los hinchas, jugadores y hasta árbitros.

El detalle de Wilmar Roldán a Teófilo Gutiérez.jpg
El detalle de Wilmar Roldán a Teófilo Gutiérez //
Foto: transmisión Win
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Este 9 de noviembre quedará para siempre en la memoria de los hinchas del Junior de Barranquilla, ya que, lamentablemnte, el histórico delantero Teófilo Gutiérrez disputó su último partido como profesional en la capital del Atlántico tras varias temporadas con el equipo, del cual se declaró hincha.

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No solo fue la despedida, sino que también fue el último gol que marcó con la camiseta del Junior en condición de local antes de su retiro formal. Fue tan especial esta fecha que el propio árbitro Wilmar Roldán no dejó pasar la oportunidad para tener un gesto con él y darle un detalle en este último partido que cruzaron por la Liga BetPlay.

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El árbitro antioqueño marcó el final del partido y no solo se acercó para abrazarlo, sino que le entregó su silbato como muestra de cariño y una manera de despedirlo. Además, hubo un cruce de palabras acompañadas de un abrazo, que, seguramente, los dos recordarán para siempre.

A falta del último partido del Junior en esta Liga BetPlay vs. Pasto, 'Teo' le dice adiós al fútbol profesional y al club de sus amores con un golazo ante Cúcuta Deportivo, recordándole a los hinchas por qué se convirtió en una leyenda de la institución.

El delantero se despide del fútbol con más de 700 partidos como profesional con paso en clubes como River Plate (Argentina), Rosario Central (Argentina), Sporting Lisboa (Portugal), entre otros, sino con un saldo superior de más de 200 goles en los clubes que estuvo y un excelente historial con la Selección Colombia, clave en el proceso del 2014.

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Este último partido de 'Teo' será un recuerdo inolvidable para los hinchas que estuvieron presentes en el Romelio Martínez viendo los últimos pasos de una leyenda del cuadro tiburón.

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