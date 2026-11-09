Las cuentas de Medellín, Millonarios, Caldas y Tolima para clasificar a cuadrangulares de liga

La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay está llegando a su final y la última jornada será determinante para conocer a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales. Con cinco clasificados, todavía quedan tres lugares disponibles en la siguiente ronda, que se disputarán seis equipos.

¿Qué equipos ya están clasificados a cuadrangualres?

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Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe ya aseguraron su presencia entre los ocho mejores. Ahora, seis clubes luchan por los cupos restantes, aunque algunos tienen un panorama mucho más favorable que otros.

Entre los principales aspirantes aparecen Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas y Deportes Tolima, que llegan a la definición con diferentes necesidades. Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo también conservan posibilidades matemáticas de avanzar.



Independiente Medellín, el más cerca de clasificar

El DIM ocupa la sexta posición con 29 puntos y una diferencia de gol de +3. El equipo antioqueño tiene prácticamente todo a su favor, pues un empate contra Águilas Doradas será suficiente para garantizar su clasificación a los cuadrangulares.

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Incluso perdiendo podría conseguir el objetivo, siempre que no ganen dos de estos cuatro equipos: Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo. Por eso, el Poderoso depende de sí mismo y tiene el margen de maniobra más amplio entre los candidatos.

Millonarios necesita ganar en El Campín

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El conjunto embajador suma 27 unidades y tiene una diferencia de gol de +9, un factor que puede resultar determinante en caso de igualdad en puntos. Su último compromiso será frente a Alianza FC, en condición de local, donde una victoria le entregará la clasificación.

Si Millonarios empata, necesitará que Once Caldas o Tolima no ganen y que Cúcuta Deportivo deje puntos en alguno de sus dos encuentros pendientes. Una derrota también podría mantenerlo con opciones, pero en ese escenario deberá esperar adicionalmente que Águilas Doradas no derrote al Medellín.

Once Caldas depende de su resultado ante Nacional

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El equipo de Manizales también tiene 27 puntos, aunque su diferencia de gol es de +4. Su principal ventaja es que todavía depende de sí mismo para clasificar, por lo que una victoria frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot le permitirá alcanzar los 30 puntos y asegurar su presencia en la siguiente fase.

En caso de empate, deberá esperar que Deportes Tolima no consiga la victoria, que Águilas Doradas no golee al DIM o que Cúcuta no consiga los seis puntos que tiene pendientes. Una derrota por dos goles o más aumentaría el riesgo de quedar eliminado por diferencia de gol.

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Deportes Tolima está obligado a sumar de a tres

El panorama del Deportes Tolima, que tiene 26 puntos y una diferencia de gol de +2, es más exigente. El equipo dirigido por Luis Fernando Suárez necesita derrotar al Deportivo Cali en Palmaseca y esperar que al menos uno entre Medellín, Millonarios y Once Caldas no consiga la victoria.

El empate también le permitiría conservar alguna posibilidad, pero necesitaría que Once Caldas pierda por dos goles o más. Además, tendría que esperar que Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo no alcancen los 28 puntos.

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Águilas Doradas y Cúcuta también tienen opciones

Águilas Doradas ocupa la décima posición con 25 unidades y está obligado a vencer al Independiente Medellín. Además, necesita que Millonarios u Once Caldas pierdan, que Tolima no gane y que Cúcuta Deportivo no consiga sumar los seis puntos pendientes.

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Por su parte, Cúcuta Deportivo tiene 24 puntos y una diferencia de gol de -5, pero cuenta con dos partidos por disputar. Primero visitará a Junior y después recibirá a Jaguares, con la obligación de ganar ambos encuentros para llegar a 30 unidades y esperar otros resultados.

La diferencia de gol es el principal inconveniente del conjunto motilón, que necesitaría una derrota del DIM o que Millonarios u Once Caldas no consigan ganar. Si pierde alguno de sus dos compromisos, sus posibilidades de clasificación quedarán prácticamente descartadas.

La fecha 19 de la Liga BetPlay, cuya programación está pendiente por parte de Dimayor, definirá los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales. Con seis equipos involucrados en la disputa por tres lugares, la diferencia de gol y los resultados simultáneos podrían terminar siendo decisivos.