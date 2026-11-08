Santa Fe golea a un Pasto lleno de juveniles en El Campín y asegura su clasificación a los ocho

Santa Fe aprovechó una compleja situación del equipo visitante, que se presentó con una nómina integrada mayoritariamente por jugadores juveniles, por la huelga del plantel profesional pastuso ante la deuda de dos meses de salario. Con un marcador final de 5-0, el León se sacó de encima las tres derrotas al hilo y se instaló en las finales de la liga.

La gran figura de la jornada fue el ídolo de la parcialidad albirroja Hugo Rodallega, quien lideró la victoria santafereña con un triplete que desbarató cualquier resistencia del cuadro volcánico. El capitán cardenal demostró su vigencia y capacidad goleadora, siendo el eje ofensivo de un conjunto que dominó el terreno de juego de principio a fin ante una defensa rival que mostró muchas licencias durante los 90 minutos.

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Las claves de la goleada de Santa Fe en Bogotá

La diferencia de jerarquía y experiencia entre ambos equipos fue evidente desde los primeros minutos. Mientras que el conjunto de Pablo Repetto saltó al campo con sus principales figuras buscando consolidar su lugar en los cuadrangulares, el Deportivo Pasto afrontó el compromiso con un plantel diezmado, compuesto fundamentalmente por futbolistas de sus categorías inferiores. Esta disparidad permitió que el equipo local manejara los tiempos del partido a su antojo, generando múltiples situaciones de gol que fueron capitalizadas eficazmente.



El impacto del triplete de Rodallega

Más allá del resultado colectivo, su triplete le permitió a Hugo Rodallega reencontrarse con el gol de cara a las finales y remontar su confianza goleadora. La contundencia mostrada en la red permite al plantel llegar con una alta dosis de confianza a la fase de cuadrangulares, donde la jerarquía suele ser el factor diferenciador.

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Lo que viene para Santa Fe en el cierre del torneo

Con el cupo asegurado en los ocho, Independiente Santa Fe ahora deberá mejorar mucho en la parte defensiva y en la capacidad futbolista sobre todo en varios de sus jugadores que no saben tomar decisiones en espacios reducidos para llegar en plenitud de condiciones a la pelea por la estrella de fin de año.

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Por su parte, el Deportivo Pasto deberá analizar el desarrollo de esta etapa final de la temporada, entendiendo las dificultades logísticas y deportivas que le impidieron competir en igualdad de condiciones en una fecha decisiva de la Liga BetPlay.