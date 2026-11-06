Histórico club en Colombia habría sido vendido a importante familia del Caribe

Hay noticia en el fútbol profesional colombiano y en la Costa Caribe, de acuerdo información revelada por Lucho Anaya, director de Primer Tiempo, quien aseguró que el Real Cartagena tendría nuevos dueños, pero que serían de la misma ciudad.

De acuerdo a la información, el cuadro cartagenero pasa a estar en manos de la familia Díaz, importante también en la región Caribe con un 95 % de las acciones en total, que antes les pertenecía solo el 35 %, significando una nueva ruta en el futuro del club.

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"Acuerdo cerrado. ColombiaGol y Rodrigo Rendón le vendieron a la Familia Díaz el 95,3% de las acciones de Real Cartagena. Es un hecho. “Eso está del otro lado”. La firma del negocio se daría una vez se surtan todos los trámites legales correspondientes", informó.

BLU Radio. Real Cartagena // Foto Twitter: @RealCartagena

En ese orden de ideas, la Alcaldía de Cartagena solo conservará un poco más del 4 % del total del club y esto significa una nueva ruta en el equipo en lo administrativo, que, muchos hinchas, esperan sea un camino para que el equipo regrese a la primera división del fútbol profesional colombiano. Siendo un cambio importantes en 25 años.



La familia Díaz es originaria de Cartagena, además es un conglomerado privado de origen cartagenero, nacido de la ingeniería civil, las obras públicas y la infraestructura. Primer Tiempo lo describe como "uno de los más importantes del país en maquinaria amarilla y transporte para la construcción".

Ahora falta que desde el club se den más detalles sobre la operación y de conocer el rumbo que podría tener el club bajo esta nueva administración, pensando en que el equipo mejore en lo deportivo y pueda subir nuevamente a la Liga BetPlay.