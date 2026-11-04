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Dimayor se pronuncia por demora en el inicio del partido de Cúcuta vs. Santa Fe

Más de una hora se ha retrasado este compromiso por la fecha 17 de la liga colombiana.

Cúcuta Deportivo.
Cúcuta Deportivo.
X: @Cucutaoficial
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

El partido entre el Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe no pudo comenzar a la hora establecida por una falla eléctrica que se presenta en la zona donde está ubicado el estadio General Santander. Es decir, no es por algún inconveniente en las luminarias del escenario deportivo, pues estas son relativamente nuevas.

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La Dimayor, ante la demora, se pronunció a través de sus redes sociales, pues el compromiso estaba programado para iniciar a las 6:30 de la tarde, pero las condiciones de energía impidieron que esto sucediera.

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"El inicio del partido entre @Cucutaoficial y @SantaFe válido por la Fecha 17 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2026 está demorado debido a un problema con el fluido electrico en el estadio General Santander. Una vez se revuelvan, iniciará el partido", informó el máximo organismo del fútbol profesional colombiano.

Así las cosas, se espera que se arregle esta falla y se pueda jugar el partido este miércoles.

Si por motivos de fuerza mayor, la electricidad no regresa al estadio, la primera opción de la reprogramación sería en horas de la mañana del jueves, 5 de noviembre, como ha sucedido en otros casos, se juega al día siguiente el partido para así no alterar tanto el calendario de los equipos ni de la liga que ya está en su recta final de la fase todos contra todos.

Los equipos ya habían calentado

Tanto Cúcuta como Santa Fe ya habían realizado sus respectivos ejercicios de calentamiento para iniciar el compromiso y hasta habían compartido en sus cuentas de redes sociales fotografías de sus jugadores en la cancha del General Santander.

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Sin embargo, luego se apagaron las luces en el estadio, lo que hizo pensar a la afición que era parte del show en las tribunas, pero no fue así.

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