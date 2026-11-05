Sencia aclaró qué sucedió con la luz durante el partido Millonarios vs. América

Durante el empate 0-0 entre Millonarios y América de Cali por la Liga BetPlay, el estadio Nemesio Camacho El Campín vivió un inesperado apagón que obligó a detener el compromiso durante varios minutos. Las cuatro torres de iluminación del escenario deportivo se apagaron al mismo tiempo, dejando a oscuras el terreno de juego y generando preocupación entre los asistentes.

El incidente ocurrió cuando el partido estaba cerca de finalizar. Aunque existía la posibilidad de dar por terminado el encuentro en ese momento, el árbitro Wilmar Roldán decidió esperar a que se restableciera el servicio de energía para reanudar las acciones y permitir que el compromiso llegara a su conclusión.

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La situación provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde varios aficionados cuestionaron nuevamente a Sencia, empresa encargada de la administración del estadio, por las condiciones en las que se encuentra el escenario deportivo y los inconvenientes que se han presentado en las últimas semanas.

🚨 ¡SIN GRAMILLA Y AHORA SIN LUZ! 🤦🏻‍♂️



Lo ocurrido durante el partido Millonarios vs. América en El Campín es otro síntoma del pésimo servicio de SENCIA.



¿Qué pasa con la puerta giratoria, los $26.000 millones, los pagos de BTS, las modificaciones contractuales que hicieron… pic.twitter.com/9BIOuW4h6Y — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) November 5, 2026

¿Por qué se fue la luz en El Campín durante Millonarios vs. América?

Tras lo ocurrido en el llamado coloso de la 57, Sencia se pronunció sobre el apagón y explicó que la interrupción del servicio estaría relacionada con un inconveniente externo en el suministro de energía eléctrica.



La empresa aseguró que se trató de un error de la compañía encargada de prestar el servicio en el sector de Galerías, por lo que inició las gestiones correspondientes para conocer las causas de la falla y obtener más información sobre lo sucedido.

“Ante la interrupción del servicio de energía en el sector de Galerías, se activaron de inmediato las plantas eléctricas de respaldo del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Estamos en contacto con las empresas de energía para conocer las causas de lo ocurrido y el estado del servicio”, indicó la compañía.

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¿Cuáles son las críticas contra Sencia por el estado de El Campín?

El apagón se suma a los cuestionamientos que ha recibido Sencia durante las últimas semanas por la administración y el mantenimiento del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Una de las principales preocupaciones de los aficionados tiene que ver con el estado de la gramilla, especialmente después de los conciertos y otros eventos musicales que se han realizado en el escenario deportivo. Las condiciones de la cancha han generado críticas por parte de seguidores y sectores del fútbol, que consideran que el terreno de juego debe contar con mejores garantías para el desarrollo de los partidos.

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De esta manera, el corte de energía durante el encuentro entre Millonarios y América volvió a poner bajo la lupa la gestión de la empresa administradora y las condiciones de uno de los escenarios deportivos más importantes del país.