Renunció el presidente de Paraguay, Santiago Peña

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves 5 de noviembre a su cargo, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno Bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

Peña cumplió tres años y dos meses en el cargo antes de presentar su renuncia. La dimisión fue confirmada mientras se trataba el juicio político en su contra en el Congreso Nacional, y la noche anterior el Gobierno había negado cualquier salida: la Presidencia desmintió de manera categórica las versiones sobre su renuncia y aseguró que seguía trabajando para responder a los ahorristas afectados.

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“Ninguna persona está por encima del Paraguay”: el mensaje de Peña

El ahora exmandatario anunció su decisión en un video publicado en redes sociales. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, afirmó.

En su mensaje, Peña pidió disculpas si en algún momento falló y aseguró que nunca fue su intención defraudar la confianza de los ciudadanos. Además, señaló que su prioridad es “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero” y expresó su deseo de que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y se protejan los fondos públicos.



Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay concluyó.

¿Quién asume la Presidencia de Paraguay?

El vicepresidente Pedro Alliana asumirá el Poder Ejecutivo, según la prensa paraguaya. Se prevé que el Congreso se reúna en sesión extraordinaria en las próximas horas para aceptar formalmente la renuncia y tomar juramento al nuevo mandatario. Durante la mañana, el expresidente Horacio Cartes, jefe del Partido Colorado, se reunió con Alliana para planificar la sucesión.

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Sin embargo, el escenario no está despejado: la acusación presentado el miércoles por 35 diputados apuntaba tanto contra Peña como contra el vicepresidente Alliana.

El escándalo de Ueno Bank que precipitó la caída

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El Banco Central del Paraguay intervino y disolvió Ueno Bank luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50 % del mínimo requerido. La crisis dejó congelados los ahorros de cientos de miles de clientes y, según reportes regionales, provocó la renuncia del jefe del Banco Central y la detención de ocho directivos.

El vínculo con el mandatario fue el centro de la acusación. El documento contra Peña le atribuía un conflicto de intereses por su vinculación accionaria con Ueno Holding. Una investigación periodística publicada el 17 de octubre reveló que Ueno Holding Saeca pagó unos 30.000 millones de guaraníes a una empresa en la que Peña figuraba como accionista.

Su propio partido le soltó la mano

La renuncia llegó tras perder el respaldo del oficialismo. Cartes, quien impulsó la candidatura de Peña en 2023, anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político. El titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, exigió la renuncia del presidente o, en su defecto, respaldar el juicio político para proteger a los ahorristas, y la última bancada colorada que faltaba por pronunciarse confirmó que acompañaría la acusación, lo que dejó votos suficientes en Diputados.

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La crisis también se trasladó a las calles: las protestas frente al Congreso terminaron en choques con la Policía, que usó gases lacrimógenos y un carro hidrante.

Personas hacen fila frente a una sucursal de Banco Familiar en Asunción para intentar retirar sus ahorros este 4 de noviembre de 2026, un día después de que el Banco Central del Paraguay interviniera Ueno Bank. La entidad intervenida tiene más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población del país. AFP

Críticas a la renuncia: ¿escape de la justicia?

No todos celebraron la dimisión. Algunos legisladores rechazaron una eventual renuncia argumentando que con ella Peña conservaría fueros como senador vitalicio, mientras que una destitución por juicio político lo dejaría sin inmunidad ante la Fiscalía.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026