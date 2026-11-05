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Hombre murió tras ser golpeado por hélice del avión del que bajaba: todo quedó en video

Un video que circula en redes sociales muestra el desembarque de varios pasajeros mientras las hélices de la aeronave seguían girando. El accidente generó conmoción.

Hombre murió tras ser golpeado por hélice del avión del que bajaba
A través de redes sociales se viralizó el video del accidente.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Un accidente durante el desembarque de un avión terminó en tragedia luego de que un hombre fuera golpeado en la cabeza por una de las hélices de un avión que todavía estaba en movimiento. El hecho quedó registrado parcialmente en video que se difundió en redes sociales y generó conmoción por las circunstancias en las que ocurrió.

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La víctima fue identificada como Mukhtar Qasim Samay, un integrante de la unidad especial Haramacad y guardaespaldas de Ma’alin Mahdi, jefe de la Policía de Mogadiscio, en Somalia. El accidente ocurrió el martes 3 de noviembre en el aeropuerto de Dhusamareb, cuando el hombre descendía de un avión junto con otros integrantes de una comitiva policial.

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De acuerdo con los reportes de medios locales, varios pasajeros y miembros del equipo de seguridad bajaban de una aeronave bimotor utilizando una escalera. Aunque el avión ya había aterrizado, sus hélices continuaban girando.

Cuando Samay caminaba para alejarse del aparato, una de las hélices lo golpeó directamente en la cabeza. El impacto le provocó heridas mortales y falleció en el lugar, sin que pudiera recibir atención médica.

Video del accidente se difundió en redes sociales

Las circunstancias del fallecimiento quedaron parcialmente registradas en una grabación que comenzó a circular en diferentes plataformas digitales. En las imágenes se observa a varios integrantes de la comitiva mientras descienden de la aeronave y se desplazan por sus alrededores.

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Uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios es que las hélices permanecían en movimiento mientras las personas abandonaban el avión. Sin embargo, la grabación no permite identificar con claridad el momento exacto en el que Samay recibe el golpe.

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La difusión del video generó numerosas reacciones por el riesgo que representaba la cercanía de los pasajeros y los integrantes del equipo de seguridad con las hélices todavía encendidas. Las imágenes también permitieron conocer algunos detalles de los instantes previos al accidente.

La presencia de Mukhtar Qasim Samay en el aeropuerto de Dhusamareb estaba relacionada con un desplazamiento oficial de la comitiva policial hacia la región de Galmudug.

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El grupo había viajado para participar en los preparativos de la ceremonia de posesión de Liban Ahmed Hassan como nuevo líder regional, un acto programado para el jueves 5 de noviembre.

Samay pertenecía a la unidad especial Haramacad y estaba asignado a la protección personal de Ma’alin Mahdi, jefe de la Policía de Mogadiscio. Su fallecimiento ocurrió mientras acompañaba a esta comitiva durante el viaje.

Tras conocerse la noticia, referentes de las fuerzas de seguridad somalíes expresaron sus condolencias a los familiares y compañeros del uniformado.

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El accidente generó conmoción por las circunstancias en las que ocurrió, especialmente porque el hombre fue alcanzado por una de las hélices cuando aparentemente ya se encontraba fuera de la aeronave y trataba de alejarse de ella.

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