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Tras la eliminación de Santa Fe, Dimayor definió los horarios de las semifinales de la Copa BetPlay

Internacional de Bogotá, América de Cali, Once Caldas y Atlético Nacional disputarán los dos cupos para la final.

Once Caldas tras eliminar a Santa Fe
Once Caldas tras eliminar a Santa Fe
X: @oncecaldas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Luego de la derrota de Santa Fe por 2-0 ante Once Caldas, resultado que dejó al equipo capitalino por fuera de la Copa BetPlay, la Dimayor confirmó los horarios de las semifinales del torneo. Cuatro equipos disputarán esta instancia en busca de un cupo a la final del certamen.

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Los partidos de ida se jugarán el martes 10 de noviembre, con encuentros en Bogotá y Manizales. Internacional de Bogotá recibirá al América de Cali en el estadio Metropolitano de Techo, desde las 6:30 p. m. Por su parte, Atlético Nacional visitará a Once Caldas a las 8:30 p. m. en el estadio Palogrande.

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Después de dos rondas disputadas a partido único, el torneo regresa al formato de llaves de ida y vuelta para definir a los finalistas. Atlético Nacional, vigente campeón, buscará defender el título, mientras que los otros tres clasificados intentarán quedarse con el trofeo.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa BetPlay 2026?

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

  • Fecha: martes 10 de noviembre.
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo.
  • Ciudad: Bogotá.

Once Caldas vs. Atlético Nacional

  • Fecha: martes 10 de noviembre.
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Estadio: Palogrande.
  • Ciudad: Manizales.

Los partidos de vuelta completarán las dos series y definirán a los equipos que disputarán el título.

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¿Cómo llegaron los cuatro semifinalistas a esta instancia?

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Atlético Nacional consiguió su clasificación tras eliminar a su rival de patio, Independiente Medellín. Los verdolagas se impusieron por 3-2 y aseguraron su paso a la siguiente ronda.

Por su parte, Internacional de Bogotá venció a Llaneros por 4-1. América de Cali también consiguió su cupo tras golear por 4-0 al Barranquilla FC, equipo que había eliminado a Junior y Millonarios en rondas anteriores.

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El último cupo quedó en manos de Once Caldas, que derrotó por 2-0 a Santa Fe. Con este resultado, el equipo de Manizales completó el grupo de cuatro semifinalistas y se enfrentará al vigente campeón del torneo.

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