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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / David Ospina anuncia su retiro: "No me voy porque quiera, lo hago porque mi cuerpo me habla"

David Ospina anuncia su retiro: "No me voy porque quiera, lo hago porque mi cuerpo me habla"

Luego de su salida de Nacional y el fallo médico para continuar en México, el retiro del 'Rey' era casi inminente tras más de 15 años como profesional.

David Ospina
David Ospina //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

A mediados de 2026, David Ospina se despidió con lágrimas de Atlético Nacional en su segunda etapa para emprender vuelo con la Selección Colombia y, aunque muchos pensaban que aún quedaba más tiempo en su carrera, el fútbol y la vida lo llevaron a anunciar su retiro este 3 de noviembre.

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"Estas son unas palabras que, que le dedico al fútbol después de muchos días, palabras que no han sido fáciles pero con mucha gratitud. Por estos días he recordado al niño que fui. Al que levantó la mano cuando el profe preguntó aquella tarde en que no llegó el arquero: ¿Quién quería ir al arco? Y solo yo levanté el brazo. Aquel día en la cancha del barrio definí cuál sería mi vida, solo que yo no lo sabía", expresó el golero.

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En un conmovedor video en sus redes sociales, Ospina recordó la extensa carrera que le permitió vivir grandes momentos y pasar por clubes como Arsenal (Inglaterra), Nápoles (Italia), Niza (Francia), Al-Nassr (Arabia) y, por supuesto, Atlético Nacional y la Selección Colombia, sus dos grandes amores en cuanto al fútbol se refiere.

David Ospina en Atlético Nacional (1).jpg
David Ospina en Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

"Me puse los guantes y la realidad de lo que alcanzaba fue haciéndose más grande que los sueños. Amo el olor de la grama en los estadios, el suspiro de las tribunas al ahogar un grito de gol con mis manos, y amo también el grito de gol por mi equipo. Amo las alegrías que le hemos dado a tanta gente y amo el sonido de los latidos de mi corazón bajo los tres palos. Es difícil decir adiós, por eso más que adiós quiero decir gracias", añadió.

El 'rey' David se despide del fútbol profesional con 588 partidos en clubes y más 100 con la Tricolor. Obtuvo grandes recuerdos como las participaciones en los mundiales o títulos históricos como la Community Shield, FA Cup, Copa de Italia, o las ligas que alzó con el club verdolaga, el equipo de sus amores.

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"Creo que las cosas más grandes se logran en equipo. Honestidad y lealtad son parte del juego. He entrenado mis reflejos, cuerpo y mente para responder a la exigencia de cada instante. Pero este momento que hoy vivo no se ensaya, por más preparado que estés. No me voy porque quiera, lo hago porque escucho a mi cuerpo que me habla. Estas palabras Son mi carta de despedida como futbolista profesional. No me doy por vencido, me doy por agradecido. Ha sido un hermoso viaje. El niño que fui sabrá guiarme. Tú tranquilo, iré a donde me lleve la sonrisa", añadió.

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