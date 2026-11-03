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Confunden a jugador con el mismo apellido de Jesús Owono: amenazas e insultos en sus redes

Usuarios en redes sociales comenzaron a atacarlo con mensajes al confundirlo con el arquero que golpeó en el pecho al delantero Miguel de Jesús, quien falleció este martes.

Michel Owono y Jesús Owono.
Michel Owono y el arquero Jesús Owono.
Fotos: redes sociales y @owonomichel2
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

El defensa del FC Can Vidalet Michel Owono ha denunciado estar recibiendo "mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas" de aficionados que lo han confundido con el portero del Andorra Jesús Owono, quien protagonizó este lunes un choque fortuito con el jugador del Tenerife Jesús de Miguel en el partido de la segunda división de España que ha causado la muerte del delantero.

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Owono, actualmente lateral de la Liga Élite, ha subido a sus redes sociales varias capturas de esos insultos y amenazas, que ha lamentado profundamente tras recordar que él no ha tenido ninguna relación con el triste suceso.

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"Vivimos una sociedad que cada vez más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia, parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto y la empatía deberían estar por encima de todo", ha reflexionado.

Michael Owono @owonomichel2.
Instagram: @owonomichel2

El jugador del Can Vidalet, que comparte origen ecuatoguineano y apellido con el portero de Andorra, cree que el fútbol "debe unir, no dividir" y que el odio, el acoso y la discriminación "no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida".

Por último, Michel Owono ha querido expresar su más sentido pésame por el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Mis condolencias a la familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos".

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