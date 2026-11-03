La primera sanción al aquero Owono que golpeó a Jesús de Miguel, según abogado español

El arquero Jesús Owono podría recibir una sanción de 12 partidos, la máxima contemplada en el reglamento deportivo español, por el golpe que le propinó al futbolista Jesús de Miguel durante el partido de segunda división en España y que terminó con la muerte del delantero horas después. Así lo explicó el abogado Antonio Aguiar, especialista en derecho deportivo, durante una entrevista con Blog Deportivo, en la que analizó las posibles consecuencias disciplinarias y penales que podría afrontar el portero.

Según Aguiar, las imágenes de la acción y el informe arbitral serían elementos determinantes para establecer la responsabilidad deportiva del portero. El jurista señaló que el árbitro dejó consignado en el acta que Owono elevó la rodilla y actuó con violencia, por lo que considera que existen fundamentos para imponerle el castigo máximo. Aunque algunas voces han pedido incluso una sanción de por vida, el abogado explicó que, de acuerdo con la normativa mencionada, la primera consecuencia disciplinaria podría alcanzar los 12 partidos de suspensión.



Otras consecuencias

Sin embargo, el caso también podría tener implicaciones en la justicia ordinaria. Aguiar explicó que, aunque en España suele prevalecer la jurisdicción deportiva cuando las acciones violentas ocurren durante el desarrollo de un partido, considera que este episodio tiene características que permitirían estudiar un posible homicidio imprudente, equivalente al homicidio culposo en la legislación colombiana. Para sustentar su interpretación, destacó que el incidente ocurrió en el último minuto del partido, en el centro del campo y no durante una disputa aérea en un tiro de esquina, donde los contactos entre jugadores pueden considerarse propios del juego.

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"En teoría, aquí hay un exceso por parte del portero en la jugada", manifestó el abogado, quien cuestionó la necesidad de que el guardameta levantara la rodilla en una zona del terreno donde no tiene las protecciones reglamentarias especiales que recibe dentro de su área. A su juicio, ese comportamiento podría ir más allá de un choque fortuito y abrir un debate jurídico sobre la responsabilidad individual del jugador.



Puede ser demandado

Además, confirmó que la familia de Jesús de Miguel puede intervenir en el proceso como acusación y buscar que se investiguen las circunstancias de lo ocurrido, pese a que la Fiscalía habría manifestado dificultades para que el caso avance por la vía penal.

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Otro de los aspectos que podría examinar el juez está relacionado con la atención médica que recibió el futbolista después del impacto. Aguiar indicó que transcurrieron aproximadamente 20 minutos entre el incidente y la llegada del jugador a la clínica, por lo que las autoridades podrían revisar los tiempos de reacción, la disponibilidad de desfibriladores y los procedimientos aplicados durante la emergencia.



Finalmente, el abogado sostuvo que la condición de extranjero de Owono no debería influir en las decisiones judiciales y disciplinarias que se adopten en España. Insistió en que el análisis debe concentrarse en las imágenes, el informe arbitral y las circunstancias médicas y deportivas que rodearon el fallecimiento de Jesús de Miguel.