Esta fue la jugada que le costó la vida a Jesús de Miguel: el jugador murió esta madrugada

El fútbol español recibió la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, quien fue trasladado a un hospital tras sufrir un choque con el portero del Andorra, Jesús Owono. El delantero permaneció varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de sufrir una parada cardiorrespiratoria.

El Tenerife confirmó el fallecimiento en su cuenta de X, después de informar que el estado de salud del jugador había empeorado. “Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”.

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En el comunicado, el club informó que De Miguel falleció a las 8:00 de la mañana, hora de España (2:00 a. m. en Colombia), y calificó el hecho como un “cruel desenlace”. También expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del futbolista.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, señaló el Tenerife.



¿Cómo fue el choque entre Jesús de Miguel y Jesús Owono?

El incidente ocurrió durante el partido entre Tenerife y Andorra. De Miguel disputaba el balón cuando chocó con el portero Jesús Owono, quien salió para intervenir en la jugada. El impacto dejó al delantero tendido en el césped.

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Tras el choque, surgieron cuestionamientos sobre la intervención del guardameta, quien habría salido con la rodilla por delante. El árbitro del compromiso, Pérez Hernández, le mostró la tarjeta roja a Owono y suspendió el encuentro. Desde la tribuna, los integrantes de los dos cuerpos técnicos manifestaron su apoyo al delantero.

MURIÓ EL FUTBOLISTA DE TENERIFE QUE RECIBIÓ UNA PATADA EN EL PECHO DURANTE UN PARTIDO



Jesús de Miguel (30) murió tras sufrir un paro cardíaco en pleno campo de juego durante un partido de la Segunda División de España. El delantero había quedado inconsciente sobre el césped… pic.twitter.com/4Cuv4b5HzS — Clarín (@clarincom) November 3, 2026

De Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó a la UCI. El Andorra publicó un mensaje de apoyo: “Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife”. El Real Madrid y el Rayo Vallecano también se sumaron a las muestras de solidaridad.

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En un primer momento, el Tenerife informó que el jugador estaba “estable, dentro de la gravedad”. Sin embargo, posteriormente reportó un empeoramiento de su estado de salud. El borrador atribuye la complicación a un deterioro neurológico, aunque no precisa la fuente de esa información.

¿Qué pasará con Jesús Owono tras el fallecimiento?

Tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, el grupo de homicidios de la Policía Nacional de España habría abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido durante el partido entre Tenerife y Andorra.

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El borrador señala que el caso podría llegar a instancias judiciales y que el portero del Andorra podría enfrentar medidas judiciales. Sin embargo, no identifica la fuente documental o institucional que respalda esa posibilidad ni precisa si existe una investigación formal contra Owono.