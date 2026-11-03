Así reaccionaron los hinchas de Tenerife contra el portero tras el golpe a Jesús de Miguel

El fútbol está de luto por la muerte del delantero Jesús de Miguel, del Tenerife, luego del golpe que recibió en su pecho tras el choque que tuvo con el arquero del Andorra Jesús Owono en los últimos minutos del partido disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

Poco a poco se van conociendo más detalles de la jugada y cómo reaccionaron los propios hinchas locales ante el golpe que le ocasionó al atacante un paro cardiorrespiratorio. En un video que se ha viralizado en redes sociales se puede apreciar otro ángulo del impacto que recibió Jesús de Miguel desde la tribuna del estadio.

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Después de ese duro golpe, los aficionados comenzaron a reprocharle al arquero su acción y la manera en la que levantó su rodilla para evitar que el delantero avanzara solo hacia su arco. Los hinchas comenzaron a gritar desde las gradas la palabra "asesino". Esto, mientras los cuerpos médicos asistían al jugador en la cancha y realizaban las maniobras de reanimación.

🔴 Es brutal la reacción de la tribuna contra Jesús de Owono



Este video muestra otro ángulo del impacto que recibió Jesús de Miguel Alameda, durante el partido Tenerife vs Andorra.



Sin embargo, lo que más destaca es el enojo de quienes acababan de presenciar la fatal jugada. pic.twitter.com/B1nVuNlnnE — Alberto Rueda (@AlbertoRuedaE) November 3, 2026

Un partido con mucha tensión

Este partido de la segunda división del fútbol español tuvo varios momentos de tensión antes de la desafortunada jugada que terminó acabando con la vida de Jesús de Miguel. A lo largo del encuentro, hubo jugadores expulsados y discusiones entre los futbolistas de ambos equipos, incluyendo al arquero visitante.



Ya cuando el marcador iba 2-2, sobre el minuto 88, los ánimos se caldearon, hasta el punto que Owono celebró ante los hinchas del Tenerife el gol del empate parcial.

Ya en el último minuto de adición, cuando el partido estuvo a punto de terminar, el portero rival salió hasta mitad de cancha, subió su rodilla e impactó el pecho del atacante.

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Este contexto también da luces sobre la reacción de los hinchas de Tenerife cuando sucedió su expulsión y la forma en la que lo increparon por lo sucedido.

Recordemos que este partido no continuó por la gravedad e impacto que había generado entre los jugadores el estado de salud del atacante que había ingresado en el segundo tiempo para intentar obtener los tres puntos en casa.

Este video es la clave de todo. pic.twitter.com/UeKT7K7RIM — Cristian García (@CGarciaDavila) November 3, 2026