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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Nelson Ramos pide nueva regla para evitar otra tragedia como la de Miguel de Jesús

Nelson Ramos pide nueva regla para evitar otra tragedia como la de Miguel de Jesús

El exarquero de Millonarios reconoció que los porteros son "muy regulares" al momento de salir del área y por eso cometen graves imprudencias.

Nelson Ramos habla sobre golpe que dio Owono a Jesús de Miguel.
Nelson Ramos habla sobre golpe que dio Owono a Jesús de Miguel.
Fotos: redes sociales y @nelramosoficial1
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, de 30 años, tras recibir un fuerte impacto del arquero Jesús Owono durante un partido entre Tenerife y Andorra, abrió nuevamente el debate sobre la protección de los jugadores en el fútbol. Ante esta tragedia, el exguardameta colombiano Nelson Ramos planteó la necesidad de establecer una nueva regla.

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En entrevista con Blog Deportivo, el hoy entrenador de arqueros reconoció que la acción protagonizada por Owono fue desmedida, pero también explicó que los arqueros tienen la costumbre de levantar la rodilla como mecanismo de protección ante los contactos con los delanteros.

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Según su experiencia, esta práctica responde a una formación que busca proteger las partes más vulnerables del cuerpo, especialmente cuando deben disputar un balón sin posibilidad de utilizar las manos. Sin embargo, advirtió que existe una diferencia importante entre hacerlo dentro del área y enfrentar a un rival en otras zonas del terreno de juego.

El exarquero señaló que los guardametas no siempre tienen las herramientas técnicas para resolver correctamente los duelos fuera de su área, pues su preparación está enfocada principalmente en acciones de corta distancia y movimientos propios de la portería.

"Nosotros en una posición de arquero fuera del área, sinceramente lo voy a decir aquí, somos muy regulares", afirmó. También explicó que muchos porteros no saben cómo deslizarse correctamente, realizar una plancha o sujetar a un rival, situaciones que pueden terminar en contactos peligrosos.

Nueva regla en el fútbol

Frente a este panorama, Ramos propuso que se estudie una modificación reglamentaria para brindarles mayor protección a los guardametas cuando salen a disputar el balón. Su planteamiento consiste en que, cuando el portero salga legítimamente a buscar la pelota, los rivales no puedan interferir mediante contactos que pongan en riesgo su integridad. Para el exMillonarios, esta medida también ayudaría a evitar que los guardametas recurran a levantar la rodilla como mecanismo defensivo ante la presión de varios adversarios.

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Finalmente, Ramos insistió en que las acciones fuera del área necesitan mayor atención, pues representan un desafío técnico para los porteros y pueden generar choques de gran intensidad.

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Este debate cobra relevancia tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, quien murió en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, horas después del impacto recibido por Owono en los últimos minutos del encuentro disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

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