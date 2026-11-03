Gianni Infantino se pronuncia tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife

El delantero del CD Tenerife español Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido de la Segunda División española entre el Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

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"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", ha agregado el club.

Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en parada cardiorrespiratoria. El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios.



¿Qué dijo Infantino tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó este martes el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel como "una "auténtica tragedia" y expresó su "más sincero pésame a su familia y seres queridos".

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"Con profunda tristeza hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Su fallecimiento es una auténtica tragedia, y su familia, sus amigos y todos aquellos que lo conocían le echarán mucho de menos", dijo Infantino en un mensaje a través de su perfil de la red social Instagram.

Infantino expresó en nombre de la FIFA y de la comunidad futbolística mundial su pésame a todos los familiares y seres queridos del futbolista y a toda la gente del Tenerife en "estos momentos tan sumamente difíciles".