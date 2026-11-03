En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Eva Ferrer
Temblor en Colombia
Daniel Quintero
Jesús de Miguel
Elecciones en Estados Unidos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Gianni Infantino se pronuncia tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife

Gianni Infantino se pronuncia tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife

Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en parada cardiorrespiratoria. El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Fotos AFP y X @CDTOficial.
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

El delantero del CD Tenerife español Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido de la Segunda División española entre el Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

Últimas noticias

Imagen en blanco y negro de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife que falleció el 3 de noviembre de 2026.
Fútbol

Investigan posible homicidio involuntario por muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife

Omar Pérez y su familia.jpg
Fútbol

Hijo de Omar Pérez fue convocado con la Selección Colombia: "Para mí es un orgullo"

Publicidad

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", ha agregado el club.

Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en parada cardiorrespiratoria. El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios.

¿Qué dijo Infantino tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel? 

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó este martes el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel como "una "auténtica tragedia" y expresó su "más sincero pésame a su familia y seres queridos".

Publicidad

"Con profunda tristeza hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Su fallecimiento es una auténtica tragedia, y su familia, sus amigos y todos aquellos que lo conocían le echarán mucho de menos", dijo Infantino en un mensaje a través de su perfil de la red social Instagram.

Infantino expresó en nombre de la FIFA y de la comunidad futbolística mundial su pésame a todos los familiares y seres queridos del futbolista y a toda la gente del Tenerife en "estos momentos tan sumamente difíciles".

Publicidad

Relacionados

Gianni Infantino

Publicidad

Publicidad

Publicidad