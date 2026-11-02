Hijo de Omar Pérez fue convocado con la Selección Colombia: "Para mí es un orgullo"

Nació en Medellín y aunque se ha criado una mayor parte en Argentina, tanto en lo personal como profesional, Franco Pérez, de 18 años, hijo de la leyenda de Independiente Santa Fe, fue convocado con la Selección Colombia Sub-19 por parte del técnico César Torres.

Al igual que su padre, Pérez se desempeña como mediocampista y actualmente milita en las divisiones inferiores de Boca Juniors en donde, poco a poco, se ha ganado un lugar y ha estado en el sondeo del equipo profesional para algún momento poder debutar.

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez // Foto: Boca Juniors

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"Franco se encuentra feliz, que es lo más importante para uno como padre. Franco tiene 18 años y ya firmó contrato con Boca Juniors. Ojalá que lo pueda hacer, lo pueda lograr y para mí es un orgullo. Viene creciendo, la verdad es que tienen exigencia, esperemos que pueda cumplir su sueño", contó en su momento el '10' de Santa Fe en conversación con Gol Caracol.

Franco Pérez nació en Medellín en el 2008, año en que su papá defendía los colores del Independiente Medellín, por ende, mayor parte de su vida creció en Colombia y se crió como uno más, ahora más cerca vistiendo los colores de la Tricolor en este mes de noviembre.



De acuerdo con medios en Argentina, pese a lo joven, Pérez ha demostrado tener talento y algunos lo comparan con su papá, en especial porque ha estado en la lista de la absoluta de Boca Juniors, pero que, hasta ahora, sigue esperando una oportunidad real de hacer parte del equipo.

Estos son los convocados de la Selección Colombia Sub-19