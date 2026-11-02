En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado Planadas
Avión en Florida
Murió Antonio Navarro Wolff
Posible caso de ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Hijo de Omar Pérez fue convocado con la Selección Colombia: "Para mí es un orgullo"

Hijo de Omar Pérez fue convocado con la Selección Colombia: "Para mí es un orgullo"

El hijo de la leyenda de Independiente Santa Fe se ha formado mayormente en Argentina, pero es oriundo de Medellín y viste con orgullo la camiseta Tricolor.

Omar Pérez y su familia.jpg
Omar Pérez y su familia //
Foto: Boca Juniors
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Nació en Medellín y aunque se ha criado una mayor parte en Argentina, tanto en lo personal como profesional, Franco Pérez, de 18 años, hijo de la leyenda de Independiente Santa Fe, fue convocado con la Selección Colombia Sub-19 por parte del técnico César Torres.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Al igual que su padre, Pérez se desempeña como mediocampista y actualmente milita en las divisiones inferiores de Boca Juniors en donde, poco a poco, se ha ganado un lugar y ha estado en el sondeo del equipo profesional para algún momento poder debutar.

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez.jpg
Franco Pérez, hijo de Omar Pérez //
Foto: Boca Juniors

Últimas noticias

Boca Juniors vs. River Plate.jpg
Fútbol

Hora y dónde ver EN VIVO el clásico Boca Juniors vs. River Plate desde Colombia

Mbappé y Harry Kane.
Fútbol

Mbappé estuvo cerca de ganar el Balón de Oro: revelan diferencia de puntos con Kane

Publicidad

"Franco se encuentra feliz, que es lo más importante para uno como padre. Franco tiene 18 años y ya firmó contrato con Boca Juniors. Ojalá que lo pueda hacer, lo pueda lograr y para mí es un orgullo. Viene creciendo, la verdad es que tienen exigencia, esperemos que pueda cumplir su sueño", contó en su momento el '10' de Santa Fe en conversación con Gol Caracol.

Franco Pérez nació en Medellín en el 2008, año en que su papá defendía los colores del Independiente Medellín, por ende, mayor parte de su vida creció en Colombia y se crió como uno más, ahora más cerca vistiendo los colores de la Tricolor en este mes de noviembre.

De acuerdo con medios en Argentina, pese a lo joven, Pérez ha demostrado tener talento y algunos lo comparan con su papá, en especial porque ha estado en la lista de la absoluta de Boca Juniors, pero que, hasta ahora, sigue esperando una oportunidad real de hacer parte del equipo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Estos son los convocados de la Selección Colombia Sub-19

  • Alam García – Independiente Yumbo
  • Andrés Marín – Atlético Nacional
  • Camilo Amú – América de Cali
  • Christian Negrete – Real Cundinamarca
  • Daniel Socarrás – Junior F.C.
  • David Meza – Atlético de Madrid (ESP)
  • Deimer Longas – Independiente Medellín
  • Edmilson Herazo – Barranquilla F.C.
  • Erik Londoño – New York Red Bulls (USA)
  • Francisco Peña – Independiente Yumbo
  • Franco Pérez – Boca Juniors (ARG)
  • Gerónimo Mancilla – Independiente Medellín
  • Jimmy Martínez – Independiente Santa Fe
  • Johan Molina – América de Cali
  • Juan Camilo Cuero – Boca Juniors de Cali
  • Juan David Palacios – Independiente Yumbo
  • Leandro Solarte – Racing Club (ARG)
  • Miguel Londoño – RCD Espanyol de Barcelona (ESP)
  • Nicolás Arango – North Texas SC (USA)
  • Robihno Quinto – River Plate (ARG)
  • Tomás Blandón – Águilas Doradas
  • Yeider García – Internacional de Bogotá
Relacionados

Ómar Pérez

Publicidad

Publicidad

Publicidad