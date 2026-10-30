En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Fallas en Tigo
Ley de rescate fiscal
Choque de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Hora y dónde ver EN VIVO el clásico Boca Juniors vs. River Plate desde Colombia

Hora y dónde ver EN VIVO el clásico Boca Juniors vs. River Plate desde Colombia

El clásico argentino es uno de los más importantes en todo el mundo y reúne a dos clubes que llaman a millones de hinchas en el planeta.

Boca Juniors vs. River Plate.jpg
Boca Juniors vs. River Plate //
Fotos: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Llega una nueva edición de uno de los clásicos más importantes y reconocidos del fútbol mundial. Este 1 de noviembre, Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en un duelo clave por la clasificación a la siguiente fase de la liga, en un partido que tendrá presencia colombiana.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Álvaro Montero, Sebastián Villa y Rafael Santos Borré harán parte de este esperado encuentro entre ‘xeneizes’ y ‘millonarios’, que se disputará en La Bombonera, en Buenos Aires. Por esta razón, miles de hinchas colombianos estarán atentos para seguir EN VIVO todas las emociones de uno de los partidos más esperados del fútbol argentino.

Últimas noticias

Mbappé y Harry Kane.
Fútbol

Mbappé estuvo cerca de ganar el Balón de Oro: revelan diferencia de puntos con Kane

Árbitro Fifa
Fútbol

Levante vs. Atlético de Madrid, primer partido en el que árbitro hablará con periodistas

Publicidad

¿Dónde y a qué hora ver el clásico Boca Juniors vs. River Plate?

Los hinchas colombianos podrán ver EN VIVO y online el clásico entre Boca Juniors y River Plate este viernes, 1 de noviembre, a través de Disney+ y ESPN, señales que tendrán toda la cobertura de este importante encuentro a partir de la 1:00 de la tarde.

El partido tendrá como escenario La Bombonera, donde ambos equipos buscarán quedarse con una victoria que puede ser determinante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de la competencia.

Boca Juniors vs. River Plate (1).jpg
Boca Juniors vs. River Plate //
Foto: AFP

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Así llegan ambos equipos para este clásico argentino

Boca Juniors y River Plate se preparan para protagonizar una nueva edición de una rivalidad histórica del fútbol sudamericano. El encuentro tendrá además varios nombres colombianos entre sus protagonistas, lo que aumenta el interés de los aficionados en Colombia.

Publicidad

Posibles alineaciones de Boca Juniors y River Plate

  • Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel.
  • River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobias Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.
Relacionados

Boca Juniors

River Plate

en vivo

Señal en vivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad