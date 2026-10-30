Hora y dónde ver EN VIVO el clásico Boca Juniors vs. River Plate desde Colombia

Llega una nueva edición de uno de los clásicos más importantes y reconocidos del fútbol mundial. Este 1 de noviembre, Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en un duelo clave por la clasificación a la siguiente fase de la liga, en un partido que tendrá presencia colombiana.

Álvaro Montero, Sebastián Villa y Rafael Santos Borré harán parte de este esperado encuentro entre ‘xeneizes’ y ‘millonarios’, que se disputará en La Bombonera, en Buenos Aires. Por esta razón, miles de hinchas colombianos estarán atentos para seguir EN VIVO todas las emociones de uno de los partidos más esperados del fútbol argentino.

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¿Dónde y a qué hora ver el clásico Boca Juniors vs. River Plate?

Los hinchas colombianos podrán ver EN VIVO y online el clásico entre Boca Juniors y River Plate este viernes, 1 de noviembre, a través de Disney+ y ESPN, señales que tendrán toda la cobertura de este importante encuentro a partir de la 1:00 de la tarde.

El partido tendrá como escenario La Bombonera, donde ambos equipos buscarán quedarse con una victoria que puede ser determinante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de la competencia.



Boca Juniors vs. River Plate // Foto: AFP

Así llegan ambos equipos para este clásico argentino

Boca Juniors y River Plate se preparan para protagonizar una nueva edición de una rivalidad histórica del fútbol sudamericano. El encuentro tendrá además varios nombres colombianos entre sus protagonistas, lo que aumenta el interés de los aficionados en Colombia.

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Posibles alineaciones de Boca Juniors y River Plate