Levante vs. Atlético de Madrid, primer partido en el que árbitro hablará con periodistas

El partido entre Levante y Atlético de Madrid marcará un precedente en el fútbol español, pues será el primero en el que el árbitro principal comparezca ante los periodistas después del encuentro para explicar las decisiones tomadas durante el compromiso. La medida representa un cambio en la relación entre los jueces y los medios de comunicación, en medio de las constantes polémicas que rodean el arbitraje en LaLiga.

En entrevista con Blog Deportivo, el exárbitro español Rafa Guerrero calificó esta decisión como un avance importante, al considerar que los jueces también deben tener un espacio para explicar lo ocurrido en el terreno de juego. Según señaló, hasta ahora futbolistas, entrenadores y dirigentes han tenido la posibilidad de hablar públicamente, mientras que los árbitros no contaban con ese mismo escenario, especialmente después de los partidos.

Publicidad

"Es muy bueno empezar con ello y que la gente sepa, el aficionado sepa en todo momento cómo piensa el árbitro, por qué no ha visto una jugada, que son personas como los demás, que se equivocan", explicó Guerrero.

Sin embargo, advirtió que la iniciativa no acabará con las equivocaciones arbitrales, sino que permitirá acercar a los aficionados a las razones detrás de determinadas decisiones y darle mayor naturalidad a la labor de los jueces.



Julián Álvarez con el Atlético de Madrid Foto: AFP

El exjuez también insistió en que estas explicaciones deben contemplar el trabajo del VAR. Para Guerrero, esta herramienta es indispensable, pero debe utilizarse adecuadamente, sin intervenir de manera excesiva ni dejar pasar errores evidentes.

Publicidad

"Lo que yo quiero es que se deje arbitrar al árbitro de campo hasta donde se pueda", afirmó.



¿Los árbitros fueron capacitados?

Sobre la preparación de los jueces para asumir este nuevo papel frente a los medios, Guerrero reconoció que no todos cuentan con las mismas habilidades comunicativas. A su juicio, los árbitros tendrán que desarrollar capacidades para responder preguntas y explicar sus decisiones, incluso ante cuestionamientos difíciles de los periodistas.

Además, opinó que los árbitros deberían disponer de un tiempo prudencial antes de hablar con la prensa, pues primero deben elaborar el acta oficial del encuentro y registrar situaciones que hayan ocurrido durante el partido, incluso aquellas que no fueron visibles para el público.

Publicidad

Finalmente, Guerrero destacó que este acercamiento puede contribuir a mejorar la percepción sobre el arbitraje, aunque advirtió que su funcionamiento dependerá de cómo se desarrolle la iniciativa.



Fecha y hora del partido

Este encuentro de LaLiga, que será histórico por el nuevo espacio que tendrán los árbitros, se jugará este sábado, 31 de octubre, desde las 8:00 de la mañana, hora colombiana.