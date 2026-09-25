Ligas europeas se unen contra la FIFA para exigir cambios en el calendario mundial

En una acción coordinada que marca un punto de inflexión en la relación entre los clubes de élite y el máximo organismo del fútbol mundial, las principales ligas de Europa han presentado un reclamo formal ante la FIFA. La Premier League inglesa, LaLiga española, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana han unido fuerzas para exigir una transformación inmediata en la estructura de gobierno que rige el deporte a nivel global.

Esta movilización responde a una creciente insatisfacción respecto a la planificación y gestión de los torneos internacionales. Los representantes de estos campeonatos nacionales sostienen que las decisiones actuales tomadas desde Zúrich se han desconectado de la realidad operativa de los clubes, quienes soportan la carga física y económica de las temporadas.

La presión sobre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha alcanzado niveles críticos. El reclamo no es meramente administrativo; busca frenar lo que estas ligas han catalogado como un plan "explotativo" en referencia a la configuración de los próximos calendarios, específicamente tras los anuncios sobre la estructura de la Copa Mundial.



El impacto del calendario mundial y las denuncias de "explotación"

El centro de la controversia reside en la saturación del calendario futbolístico. Durante los últimos años, la FIFA ha impulsado una expansión constante en el número de partidos, tanto en el Mundial de Selecciones como en nuevos formatos de competiciones de clubes. Para las ligas europeas, este aumento desmedido no solo pone en riesgo la integridad física de los futbolistas ante la acumulación de encuentros, sino que también amenaza la viabilidad y el valor comercial de las competiciones domésticas.

El término "explotativo" ha sido el eje del discurso de los dirigentes de estas ligas. Según diversas fuentes, los organismos locales consideran que la FIFA está priorizando la generación de ingresos a gran escala sin consultar ni compensar adecuadamente a las ligas nacionales, que son, en última instancia, las que proveen el talento y la infraestructura necesaria para que el espectáculo sea posible.



¿Qué cambios solicitan las ligas de élite?

La propuesta de reforma presentada ante la FIFA busca establecer una estructura de gobernanza más transparente y participativa. Los pilares de este reclamo se fundamentan en tres puntos principales:

Representación equitativa: Las ligas solicitan tener una voz real y vinculante en la toma de decisiones que afecten el calendario internacional, dejando atrás el modelo unilateral actual.

Las ligas solicitan tener una voz real y vinculante en la toma de decisiones que afecten el calendario internacional, dejando atrás el modelo unilateral actual. Sostenibilidad del jugador: S e exige un análisis independiente sobre la carga de partidos para garantizar tiempos de descanso adecuados, evitando la fatiga crónica y previniendo el aumento de lesiones de larga duración.

e exige un análisis independiente sobre la carga de partidos para garantizar tiempos de descanso adecuados, evitando la fatiga crónica y previniendo el aumento de lesiones de larga duración. Diálogo institucional: Se requiere la apertura de una mesa de trabajo permanente entre la FIFA y las ligas nacionales para coordinar los derechos de transmisión y el desarrollo del fútbol base, bajo criterios de equidad financiera.

Consecuencias de un conflicto sin precedentes

Este escenario pone a la FIFA en una posición compleja. Por un lado, el organismo internacional busca expandir su alcance comercial a nuevos mercados y audiencias. Por otro, enfrenta una resistencia organizada de las ligas que concentran a los clubes más poderosos y populares del mundo.

El éxito de esta demanda podría alterar drásticamente el mapa del fútbol profesional. Si las ligas logran forzar una reestructuración de la gobernanza, la FIFA perdería el control absoluto que ha ejercido históricamente sobre el calendario de competiciones. Mientras tanto, el sector espera una respuesta formal por parte de Gianni Infantino, cuya gestión enfrenta ahora su mayor desafío institucional ante la unidad de las potencias futbolísticas europeas.

Este conflicto administrativo no solo involucra a los clubes, sino que tiene ramificaciones directas para los aficionados, patrocinadores y la industria del entretenimiento deportivo global, quienes observan con atención cómo se resolverá esta disputa que define el futuro del fútbol moderno.