Goleada del PSG y triunfo del Barcelona: así quedó la tabla de la Champions League hoy

La cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League dejó un panorama claro en la parte alta de la clasificación. El Paris Saint-Germain firmó la actuación más destacada del martes al vencer 6-0 al Villarreal a domicilio, resultado que ratifica al conjunto francés en la cima de la tabla con puntaje perfecto. Por su parte, Barcelona se impuso 3-0 al Aston Villa y escaló a la segunda casilla del torneo continental.



¿Cuáles fueron los resultados de los partidos jugados el martes en la Champions League?

La actividad del martes estuvo marcada por triunfos visitantes de peso y la efectividad de los candidatos al título. En el Estadio de la Cerámica, el PSG impuso condiciones mediante las anotaciones de João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu, un doblete de Fabián Ruiz y un tanto en propia puerta de Willy Boly. En el Camp Nou, el Barcelona superó con claridad al Aston Villa gracias a un gol madrugador de Lamine Yamal y dos tantos de Raphinha en el complemento.

Lamine Yamal y Raphinha celebran el primer gol del Barcelona ante el Aston Villa en Champions League Foto: AFP

En España, el Atlético de Madrid cayó 0-2 en su estadio ante el Bayern Múnich, con goles de Karl y Konrad Laimer. En Inglaterra, el Manchester United remontó y se impuso 3-2 a la Roma con un penal de Bruno Fernandes y un doblete del atacante Matheus Cunha. En Italia, el Inter goleó 3-0 al Feyenoord a domicilio con tantos de Yann Bisseck, Sebastiano Esposito y Piotr Zielinski.

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Marcadores de los partidos disputados el martes:

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting de Lisboa (Gol: Doumbia 59').

Galatasaray 2-0 Stuttgart (Goles: Batrakov 12', 15').

Manchester United 3-2 Roma (Goles: Bruno Fernandes 58' pen., Cunha 83', 86' / Soulé 11', Malen 17' pen.).

Barcelona 3-0 Aston Villa (Goles: Yamal 7', Raphinha 52', 64').

Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich (Goles: Karl 54', Laimer 74').

Feyenoord 0-3 Inter de Milán (Goles: Bisseck 8', Esposito 34', Zielinski 54').

LASK 4-0 Slovan Bratislava (Goles: Jorgensen 19', 37', Ljubicic 44', Adeniran 48').

Bodø/Glimt 0-0 Lille.

Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain (Goles: João Neves 9', Doué 12', Mayulu 13', Fabián Ruiz 17', 50', Boly 78' en contra).

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Champions League y quiénes se están clasificando?

De acuerdo con el reglamento de la fase de liga de la UEFA, los equipos ubicados entre el primer y el octavo puesto avanzan de forma directa a los octavos de final. Las escuadras posicionadas entre la novena y la vigésima cuarta casilla disputarán la ronda de playoff de clasificación, mientras que los clubes ubicados entre el puesto 25 y el 36 quedarán eliminados.

El Paris Saint-Germain domina la clasificación con 12 puntos y una diferencia de gol de +15. Le siguen en zona de clasificación directa Barcelona, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid, Sporting de Lisboa y Betis con 9 unidades cada uno, cerrando el grupo de los ocho mejores el Bayern Múnich con 8 puntos.



Posiciones destacadas de la fase de liga:

Paris Saint-Germain: 12 pts / 4 PJ (+15 DF) Barcelona: 9 pts / 4 PJ (+8 DF) Aston Villa: 9 pts / 4 PJ (+6 DF) Liverpool: 9 pts / 3 PJ (+5 DF) Real Madrid: 9 pts / 3 PJ (+5 DF) Sporting de Lisboa: 9 pts / 4 PJ (+4 DF) Betis: 9 pts / 3 PJ (+3 DF) Bayern Múnich: 8 pts / 4 PJ (+7 DF)

Zonas de repechaje (puestos 9 al 24): Arsenal (7 pts), Stuttgart (7 pts), Como (6 pts), Manchester City (6 pts), Brujas (6 pts), Inter (6 pts), LASK (6 pts), Borussia Dortmund (6 pts), Manchester United (6 pts), Galatasaray (6 pts), Roma (4 pts), Shakhtar Donetsk (4 pts), PSV (4 pts), Atlético de Madrid (4 pts), Bodø/Glimt (4 pts) y Nápoles (3 pts).

Himno de la Champions no sonará esta semana en señal de duelo por muerte de Jesús De Miguel. Foto: AFP

¿Cuáles son los partidos programados para este miércoles en la Champions League?

La cuarta jornada se completará este miércoles con nueve compromisos de alta relevancia. Entre los duelos más destacados figuran las visitas del Real Madrid ante el AEK Atenas y del Liverpool contra el Fenerbahçe en territorio turco.

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Agenda de encuentros para el miércoles: