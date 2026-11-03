Himno de la Champions no sonará en España en señal de duelo por muerte de Jesús De Miguel

El himno de la Liga de Campeones no sonó este martes en el Spotify Camp Nou ni en el estadio Metropolitano de Madrid antes del inicio de los partidos de la cuarta jornada de la Champions League entre el Barcelona vs. el Aston Villa y el Atlético de Madrid vs. Bayern Múnichs, como muestra de respeto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y al fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

"La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la 'UEFA Champions League' de esta noche excepcionalmente no sonará", informó el club azulgrana.

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De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde el lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y el Andorra.

Delantero Jesús de Miguel murió luego de choque con el portero Owomo. Foto: redes sociales

En los otros países donde se jugó la cuarta fecha de la Liga de Campeones sí sonó el himno cuando salen del túnel y luego se forman los equipos en la cancha, pero después realizaron un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador de Tenerife.