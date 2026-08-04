¿Exageró el 'Piojo' Herrera sobre lesión de David Ospina? Médico dio esperanzas

El médico especialista en medicina deportiva Héctor Fabio Cruz dio esperanzas sobre la lesión de David Ospina en su llegada a la liga de México y, en ese sentido, bajó el tono de alarma que generaron las declaraciones del director técnico Miguel 'Piojo' Herrera.

Vale recordar que el entrenador del Atlante dejó abierta incluso la posibilidad de que el arquero colombiano no continúe su carrera futbolística. Cruz aseguró que un nuevo resentimiento en el codo operado es una situación "totalmente solucionable" y que no necesariamente pone en riesgo su futuro deportivo.



¿Qué le pasó a Ospina?

La preocupación surgió luego de que Herrera revelara que Ospina volvió a resentirse del codo derecho, el mismo que sufrió una grave fractura y luxación en enero de 2023 cuando jugaba para Al-Nassr. Según el entrenador mexicano, el guardameta decidió detener su actividad para viajar con el especialista que lo operó en Madrid y conocer el verdadero alcance de la molestia. Incluso afirmó que la continuidad del colombiano en el Atlante dependerá de lo que determine el médico y de la decisión que tome el propio futbolista.

David Ospina en Arabia Saudita // Foto: AFP

Sin embargo, el doctor Héctor Fabio Cruz explicó que este tipo de lesiones suelen dejar secuelas que obligan a un seguimiento permanente, especialmente en un arquero, cuya exigencia física sobre hombros, codos y muñecas es constante. Aun así, señaló que es normal que, tras una cirugía de esa magnitud, un nuevo golpe, una caída o una acción propia del entrenamiento pueda generar molestias sin que ello signifique una lesión irreversible o el final de la carrera deportiva.

"Para nada", respondió cuando fue consultado sobre si veía la situación con la misma gravedad que el técnico mexicano.



Añadió que Ospina ha demostrado un alto nivel desde su recuperación y que, en caso de tratarse de un resentimiento, este puede superarse con fisioterapia, fortalecimiento muscular y estudios que descarten complicaciones como calcificaciones, osteofitos o inflamaciones articulares.

En Blog Deportivo se enfatizó que el arquero llegó en buenas condiciones al reciente Mundial de la Fifa con la Selección Colombia, lo que alimenta la esperanza de que el nuevo episodio no pase de ser un contratiempo temporal.