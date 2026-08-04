Lamine Yamal está de vacaciones en Cartagena; así fue visto

Lo que inicialmente se especuló en redes sociales tras la publicación de una fotografía donde se veía a la estrella del fútbol español, Lamine Yamal, posando con una bandera de Colombia, fue confirmado oficialmente luego de que el extremo derecho fuera visto este martes en las calles del Centro Histórico de Cartagena.

El recientemente ganador del Mundial del Fútbol con la Selección Española, se encuentra de vacaciones en el Corralito de Piedra, al parecer, acompañado de familiares.

Lamine Yamal fue visto saliendo de una lujosa casa colonial ubicada frente La Catedral, en la Calla de La Iglesia, en pleno corazón del Centro Histórico.

El astro del fútbol español fue captado por seguidores que lo esperaron pacientemente a las afueras de la vivienda, y que compartieron en redes sociales las imágenes del jugador, mientras saludaba a los lentes de las cámaras antes de subirse a un vehículo.



A través de su cuenta de X, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay destacó la visita del astro del Club Barcelona.

“Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan”, escribió el mandatario.

#Video La estrella de fútbol español, Lamine Yamal, se encuentra de vacaciones en Cartagena. A través de redes sociales circulan videos del momento en que el recientemente ganador del Mundial de Fútbol, fue visto saliendo de una casa en el centro histórico del Corralito de Piedra pic.twitter.com/LBTUTLoQB2 — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 4, 2026