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La amenaza de la UEFA y el boicot al Mundial por proyecto de la FIFA

El organismo que dirige el fútbol europeo y sus 55 federaciones "rechazan unánimemente y de manera clara la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", se detalla en el texto.

Copa Mundial de la FIFA
Copa Mundial de la FIFA //
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Enfrentada al proyecto de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, la UEFA amenazó "por unanimidad" de sus miembros con boicotear los próximos Mundiales y competiciones de la FIFA, se anunció el jueves en un comunicado posterior a una reunión de urgencia.

El organismo que dirige el fútbol europeo y sus 55 federaciones "rechazan unánimemente y de manera clara la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", se detalla en el texto.

"Tras la discusión de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas sigan encima de la mesa", concluyó la UEFA, a once meses del Mundial femenino de Brasil 2027.

El martes, la FIFA presentó por sorpresa un plan para crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), que estaría encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, venta de entradas, concesión de licencias) y las relacionadas con los eventos (Mundial y Mundial de Clubes, entre otros).

Una empresa así estaría abierta a inversores privados, que según la FIFA serían minoritarios, con el objetivo de aumentar los ingresos del fútbol.

El presidente del órgano rector del balompié, Gianni Infantino, aseguró que los recursos ayudarían a financiar el desarrollo global del fútbol.

"Es una oportunidad, pero no una obligación" y la propuesta se enmarca "en un proceso democrático", declaró el miércoles Infantino en un video después de una jornada de tormenta de reacciones, especialmente virulenta en Europa.

Gianni Infantino_AFP.jpg
Gianni Infantino, presidente de la Fifa
Foto: AFP

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En el Viejo Continente la oposición parece frontal ante lo que se entiende como una mayor mercantilización del fútbol en medio de sospechas sobre conflicto de intereses.

"Es irresponsable e indefendible que una propuesta con un impacto tan grande sobre el fútbol haya sido concebida en secreto", respondió la UEFA este jueves.

"No es una 'decisión democrática', sino una gobernanza mediante el miedo", apuntó la confederación del fútbol europeo.

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La UEFA aludió de esta manera a la fecha límite del 19 de septiembre para que las federaciones se pronuncien sobre el proyecto, según una carta de Infantino enviada a las 211 federaciones y revelada por varios medios.

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