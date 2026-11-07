En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
‘Las mujeres de Petro’
Selección Colombia
Viaje del papa
Ueno Bank

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ELN fue responsable de atentado terrorista con drones en Bolívar: Mindefensa

ELN fue responsable de atentado terrorista con drones en Bolívar: Mindefensa

El ministro Jorge Mora aseguró que el atentado contra el cantón militar fue una retaliación por la captura de alias ‘Carrito’, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó.

ELN fue responsable de atentado terrorista con drones en Bolívar.
ELN fue responsable de atentado terrorista con drones en Bolívar. Captura de pantalla.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, atribuyó al ELN el ataque con explosivos contra las instalaciones del cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, que dejó tres militares muertos, 16 heridos y 31 afectados, de acuerdo con el más reciente balance del Ejército Nacional. Según el funcionario, el atentado habría sido una retaliación de esa guerrilla por la captura de alias ‘Carrito’, señalado cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, el jefe de la cartera de Defensa rechazó el ataque y aseguró que se trata de una respuesta violenta de esa organización armada contra la Fuerza Pública. “Un acto de barbarie que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos. ¡No hay justificación ni excusa para semejante atrocidad!”, afirmó Mora.

Últimas noticias

Silueta del Capitolio de Estados Unidos al amanecer en Washington, con una persona caminando y vehículos en primer plano
Nación

Colombia deberá moderar su discurso para negociar con los demócratas: el nuevo panorama con EE.UU.

Álvaro Uribe - expresidente de Colombia
Nación

No aumentar IVA y vender parte de Ecopetrol: la propuesta del Centro Democrático por crisis fiscal

Publicidad

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, alias ‘Carrito’ sería el responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental del ELN. Por ahora, esta es la hipótesis que manejan las autoridades sobre los motivos del atentado. Frente a estos hechos, el ministro aseguró que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones para dar con los responsables. “No habrá tregua en la lucha contra quienes pretenden sembrar terror y atentar contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos”, concluyó el funcionario.

Esto se suma a la advertencia que había hecho minutos antes la Defensoría del Pueblo, en la que, a través de su cuenta de X, señaló que estos hechos no eran aislados. En la Serranía de San Lucas, el ELN, el Clan del Golfo y disidencias al mando de alias Calarcá se disputan el control del territorio, las rentas de la minería y los corredores estratégicos.

Entre mayo y septiembre de este año, la entidad conoció 22 emergencias humanitarias por confinamientos y desplazamientos masivos. Estas afectaron al menos a 11.135 personas de 4.939 familias en municipios del sur de Bolívar. También hay minas antipersonal, restricciones para la movilidad y el abastecimiento de alimentos y medicamentos e interrupciones de las clases.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por eso, la Defensoría le pidió al Ministerio del Interior convocar de manera urgente una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. A las autoridades nacionales, departamentales y municipales les solicita medidas inmediatas para proteger a la población civil. A la Alcaldía, la Gobernación y la Unidad para las Víctimas, verificar posibles desplazamientos y garantizar la atención humanitaria. A las autoridades de salud, atender a los heridos. Y a la Fiscalía, esclarecer los homicidios y los ataques contra las instalaciones militares e identificar a los responsables.

Relacionados

ELN

Ataque terrorista

Publicidad

Publicidad

Publicidad