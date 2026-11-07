ELN fue responsable de atentado terrorista con drones en Bolívar: Mindefensa

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, atribuyó al ELN el ataque con explosivos contra las instalaciones del cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, que dejó tres militares muertos, 16 heridos y 31 afectados, de acuerdo con el más reciente balance del Ejército Nacional. Según el funcionario, el atentado habría sido una retaliación de esa guerrilla por la captura de alias ‘Carrito’, señalado cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, el jefe de la cartera de Defensa rechazó el ataque y aseguró que se trata de una respuesta violenta de esa organización armada contra la Fuerza Pública. “Un acto de barbarie que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos. ¡No hay justificación ni excusa para semejante atrocidad!”, afirmó Mora.

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De acuerdo con el Ministerio de Defensa, alias ‘Carrito’ sería el responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental del ELN. Por ahora, esta es la hipótesis que manejan las autoridades sobre los motivos del atentado. Frente a estos hechos, el ministro aseguró que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones para dar con los responsables. “No habrá tregua en la lucha contra quienes pretenden sembrar terror y atentar contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos”, concluyó el funcionario.

¡EL TERRORISMO NO NOS VA A DOBLEGAR!



Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar.



Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y… https://t.co/PV9fpEF60I — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 7, 2026

Esto se suma a la advertencia que había hecho minutos antes la Defensoría del Pueblo, en la que, a través de su cuenta de X, señaló que estos hechos no eran aislados. En la Serranía de San Lucas, el ELN, el Clan del Golfo y disidencias al mando de alias Calarcá se disputan el control del territorio, las rentas de la minería y los corredores estratégicos.



Entre mayo y septiembre de este año, la entidad conoció 22 emergencias humanitarias por confinamientos y desplazamientos masivos. Estas afectaron al menos a 11.135 personas de 4.939 familias en municipios del sur de Bolívar. También hay minas antipersonal, restricciones para la movilidad y el abastecimiento de alimentos y medicamentos e interrupciones de las clases.

Por eso, la Defensoría le pidió al Ministerio del Interior convocar de manera urgente una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. A las autoridades nacionales, departamentales y municipales les solicita medidas inmediatas para proteger a la población civil. A la Alcaldía, la Gobernación y la Unidad para las Víctimas, verificar posibles desplazamientos y garantizar la atención humanitaria. A las autoridades de salud, atender a los heridos. Y a la Fiscalía, esclarecer los homicidios y los ataques contra las instalaciones militares e identificar a los responsables.