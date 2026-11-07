Ataque con drones cargados con explosivos contra cantón militar en Bolívar deja 14 heridos

Un ataque con drones acondicionados con explosivos se registró contra las instalaciones del Cantón Militar ubicado en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. El hecho habría dejado, hasta el momento, un saldo de 14 personas heridas, de acuerdo con la información preliminar conocida.

El atentado generó preocupación por las condiciones de seguridad en esta zona del departamento, debido al uso de aeronaves no tripuladas adaptadas para transportar y detonar cargas explosivas contra instalaciones militares.

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Las primeras informaciones señalan que el ataque constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos. Entretanto, se espera que las autoridades entreguen un balance oficial que permita establecer la identidad y el estado de salud de las personas lesionadas, así como las circunstancias en las que se produjo la acción.

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