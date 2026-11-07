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Gobierno De la Espriella confirma que la Operación Ópalo contra las mafias deja 109 capturados

El presidente Abelardo De La Espriella dió a conocer la Operación Ópalo, un trabajo en conjunto con las autoridades contra estructuras criminales dedicadas a la extorsión y el secuestro.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: María Palomo
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Fuerza Aérea realizaron una operación que dejó 109 personas capturadas en nueve departamentos, y cuatro ciudades del país, realizando 29 allanamientos.

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De La Espriella, dió a conocer un audio donde uno de los integrantes del FARC amenaza y declara como objetivo militar a una empresa de transportes del servicio público de Yopal, además imágenes captadas por una cámara de seguridad donde se evidencia la quema de uno de los buses de dicha empresa,

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De los capturados, 81 son señalados de extorsión, 13 de secuestro y 15 de otros delitos conexos. La operación permitió afectar estructuras criminales como el clan del golfo, las autodefensas conquistadoras de la sierra, los costeños y los satanás.

Entre los detenidos también se encuentran alias ‘chavalito’ y alias ‘115’, señalados de participar en actividades de sicariato, extorsión y tráfico de estupefacientes en la Guajira, así como el hombre que intimidaba al sector transportador.

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