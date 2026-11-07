Crece expectativa por reunión entre De La Espriella y Congreso por reforma la tributaria

En Barranquilla hay expectativa por la reunión que sostendrá este sábado el Gobierno con las comisiones económicas del Congreso. Se prevé que el encuentro sea en la sede presidencial alterna del Batallón Paraíso.

Así las cosas, antes del mediodía, en la capital del Atlántico, varios congresistas que hacen parte de las comisiones económicas del Congreso de la República se sentarán a discutir a puerta cerrada el articulado de la reforma tributaria y de ajuste fiscal con el presidente Abelardo De La Espriella.

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Por un lado, el mandatario intentará convencer a los senadores y representantes de las bondades del proyecto para superar el déficit fiscal y no enfrentar un posible escenario de default en 2027. Por otro, los legisladores presentarán alternativas que no recarguen con más impuestos a la sociedad colombiana, como ya lo han expresado a medios de comunicación.

Después de un encuentro que sostuvieron esta semana, varios congresistas de las comisiones económicas manifestaron su desacuerdo con gravar la canasta familiar con un IVA del 19 % y con la reducción del impuesto del 35 % al 30 % a los empresarios.



Por ejemplo, el senador Christian Garcés, integrante de la Comisión Tercera del Senado por el Centro Democrático, señaló que, tras una extensa jornada de trabajo de seis horas con el expresidente Álvaro Uribe, tributaristas y expertos, el partido acordó que la prioridad absoluta debe ser frenar el gasto burocrático antes de tocar el bolsillo de los ciudadanos.

El legislador cuestionó que actualmente el 62 % del presupuesto nacional se destine a gastos de funcionamiento y apenas un 14 % a la inversión.

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En ese sentido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, afirmó que el ahorro que está proponiendo el Gobierno en los gastos contemplados en el articulado no es suficiente.

“El ahorro que propone el Gobierno es muy poco, hay que aumentarlo sustancialmente eliminando entidades que tienen duplicidad”, expresó Uribe.

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Aún no está confirmado si el presidente De La Espriella estará en la reunión privada, aunque todo está dado para que así suceda. Por el momento, se conoció que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el director del Dapre, Carlos Ríos, harán parte del encuentro.

La reunión privada también contará con la participación del presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien fue designado como vocero del Centro Democrático para el diálogo con el jefe de Estado.