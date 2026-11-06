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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Recapturan a alias ‘Nacho’, presunto responsable del asesinato de fiscal local en Barranquilla

Recapturan a alias ‘Nacho’, presunto responsable del asesinato de fiscal local en Barranquilla

José Ignacio Londoño suma 11 anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas, hurto calificado, homicidio y fuga de presos.

Cárcel. Foto referencia AFP.jpg
Blu Radio. Cárcel //Foto: referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Justo cuando iba saliendo de la Cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla, tras recibir el beneficio de libertad por vencimiento de términos, las autoridades volvieron a capturar a José Ignacio Londoño Cordero, alias ‘Nacho’, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del fiscal, Norbey Ruiz Correa, ocurrido en el barrio Galán, suroriente de la capital del Atlántico.

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De acuerdo con los datos conocidos por Blu Radio, aunque ‘Nacho’ no pudo seguir privado de la libertad en medio del caso del fallecido fiscal 30 Local de Barranquilla, ahora fue notificado de una nueva orden de captura en su contra por ser un presunto integrante de la banda delincuencial ‘Los Acanis’, dedicada al hurto a personas en diferentes sectores del municipio de Soledad.

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Un Juez de control de garantías de Soledad le impuso medida de aseguramiento por los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir.

Recordemos que alias ‘Nacho’ había sido capturado en diciembre de 2025, en medio de las investigaciones por el homicidio de Norbey Ruiz, al que según las hipótesis del caso le dispararon en la terraza de su vivienda por oponerse a un atraco.

De hecho, de José Ignacio Londoño se sabe que suma 11 anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas, hurto calificado, homicidio y fuga de presos.

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Otro caso

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El CTI de la Fiscalía investiga el asesinato de un joven de 19 años que fue encontrado amordazado y con múltiples heridas de arma blanca en el barrio Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla. Se trata de Jherson Javier Castro Hernández, quien presentaba puñaladas en diferentes partes de su cuerpo, en inmediaciones del conjunto residencial Palmeras 3.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el joven había salido de su vivienda la noche anterior para encontrarse con una mujer que, según sus familiares, era su novia.

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Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales, toda vez que junto a la víctima fue abandonado un panfleto que lo relaciona como presunto integrante de Los Pepes.

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