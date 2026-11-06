Barranquilla tendrá jornada de vacunación gratuita contra el dengue este fin de semana

Este sábado, durante la jornada nacional de vacunación, Barranquilla aplicará vacunas gratuitas contra el dengue para los niños, como medida de prevención para frenar los contagios que se han disparado en la ciudad. Las dosis serán aplicadas en más de 60 puntos de atención.

Con especial énfasis en la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue dirigida a niños de 9 y 10 años nacidos a partir del 1 de enero de 2016, la Secretaría de Salud del Distrito y la red pública hospitalaria MiRed IPS, desarrollará este sábado 7 de noviembre una nueva Jornada Nacional de Fortalecimiento a la Vacunación.

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En Barranquilla las autoridades siguen la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social junto al Instituto Nacional de Salud para la introducción escalonada del biológico Qdenga (TAK-003).

Explica la Secretaría de Salud que este esquema consta de dos dosis, aplicándose la segunda tres meses después de la primera, y busca mitigar la incidencia de dengue grave, hospitalizaciones y complicaciones causadas por la picadura del mosquito Aedes aegypti.



Al respecto, el Médico epidemiólogo e infectólogo Jesús Tapias la vacuna Qdenga que aplica el Distrito es completamente segura, tiene muchos años de estudio y la pueden aplicar a cualquier persona desde los 4 años de edad, sin importar que ya haya tenido dengue.

“Esta es una vacuna completamente segura que tiene muchos años de estudio y protege contra los cuatro serotipos del virus del dengue. La vacuna, a diferencia de otras, no requiere que a la persona le haya dado dengue antes”.

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La Administración ha dispuesto más de 60 puntos habilitados entre la red pública (Paso y Camino) e IPS vacunadoras de la ciudad.

La jornada también busca intensificar la aplicación de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en niños menores de 6 años, gestantes, mujeres en edad fértil, adultos mayores de 60 años y población susceptible contra la Fiebre Amarilla y el covid-19.