Incautan 1.000 medicamentos adulterados que iban a ser vendidos en farmacias de Soledad, Atlántico

En Soledad, las autoridades vienen siguiéndole el rastro a la venta de medicamentos adulterados. Este año ya han sido cerradas cinco farmacias que estaban vendiendo estos fármacos.

Precisamente, este fue el punto de partida para seguir ahondando en la investigación y llegar hasta una casa en el barrio Ciudadela Metropolitana, donde la Policía, junto con la Alcaldía de Soledad, descubrieron uno de los sitios donde se falsificaban los medicamentos.

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En el operativo se incautaron 1.000 unidades de productos como laxantes, diuréticos y potencializadores sexuales, los cuales fueron adulterados con una sustancia que está siendo analizada por las autoridades sanitarias. Estos medicamentos estaban listos para ser vendidos en farmacias del departamento.

En el sitio también encontraron 4.000 frascos en los que serían envasados jarabes, 14.000 etiquetas de medicamentos, 1 kg de removedor utilizado para borrar las etiquetas originales de las tabletas, además de 1 kg de una sustancia líquida con la que rellenarían medicamento para los ojos.



El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, confirmó que en el operativo fue capturada una persona.

"Hubo un capturado que fue presentado ante un juez de control de garantías por parte de la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía, y seguiremos luchando contra el delito, ya las autoridades tienen identificados a través de los trabajos que desarrollamos conjuntamente los puntos y no descansaremos hasta que los soledeños se les entregue una salud de calidad", precisó Barrera.

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En medio de los operativos que viene realizando la secretaría de salud de Soledad, también han sido cerradas 119 IPS que no cumplen con las condiciones sanitarias para operar. Autoridades hacen énfasis en la necesidad de que la comunidad adquiera medicamentos auténticos, con su registro Invima, y en lugares autorizados para evitar poner en riesgo la salud.