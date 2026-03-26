Cierran droguerías, farmacias y restaurantes por no cumplir normas sanitarias en Itagüí

En casi cuatro meses de 2026, en el municipio de Itagüí las autoridades han cerrado seis establecimientos comerciales por no cumplir con parámetros sanitarios. Centros de estética, farmacias, tiendas de alimentos para mascotas y restaurantes están entre los lugares intervenidos.

En lo corrido de 2026, las autoridades de Itagüí han reforzado las acciones de control sanitario con la imposición de seis medidas de seguridad, entre ellas la suspensión de actividades en establecimientos como centros de estética, farmacias, expendios de alimentos para mascotas y restaurantes, debido a riesgos detectados para la salud pública.

Las intervenciones, lideradas por la Secretaría de Salud y Protección Social, han alcanzado también a negocios de alojamiento temporal y expendios de carne, donde se evidenciaron incumplimientos en las condiciones exigidas.

Estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia que contempla cerca de 13.500 visitas de inspección, vigilancia y control durante este año, enfocadas en actividades económicas que implican manipulación de alimentos, condiciones ambientales o uso de instalaciones que pueden afectar la salubridad.



Sobre las intervenciones el año anterior esto dijo Judith Zapata, profesional de Secretaría de Salud de esta localidad del sur del Valle de Aburrá: “En la vigencia 2025 logramos realizar más de 13 000 visitas de inspección sanitaria a diferentes establecimientos de comercio y obtuvimos 50 cierres de establecimientos por no cumplir con estas medidas sanitarias”, afirmó.

El fortalecimiento de estos operativos responde a los desafíos que enfrenta el municipio en esta materia, teniendo en cuenta que concentra más de 16.000 unidades productivas, lo que lo convierte en la ciudad no capital con mayor actividad empresarial en Antioquia, según registros de la Cámara de Comercio Aburrá Sur.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier irregularidad relacionada con condiciones de salubridad en establecimientos comerciales, a través de las líneas de atención y canales virtuales dispuestos por la administración municipal.