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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cierran droguerías, farmacias y restaurantes por no cumplir normas sanitarias en Itagüí

Cierran droguerías, farmacias y restaurantes por no cumplir normas sanitarias en Itagüí

Estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia que contempla cerca de 13.500 visitas de inspección, vigilancia y control durante este año.

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