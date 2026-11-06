Bloqueo en el puente Pumarejo: familia protesta para exigir búsqueda de menor arrastrado por el río

La salida de Barranquilla hacia el Magdalena está bloqueada al mediodía de este viernes por cuenta de la protesta que se adelanta sobre el puente Pumarejo, la cual impide el paso desde y hacia el vecino departamento.

Es extensa la fila de camiones, buses de servicio público y demás vehículos que este viernes tenían planeado viajar entre Barranquilla y Santa Marta, pero no han podido avanzar y se han quedado detenidos sobre el puente Pumarejo por esta manifestación que realizan los familiares del menor Evans Niebles Blanco, quienes se han apostado sobre la vía nacional para pedir a las autoridades que continúen la búsqueda de este adolescente.

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Evans, de 13 años, completa una semana desaparecido, luego de ser arrastrado por el río Magdalena el pasado 31 de octubre, cuando se daba un baño junto a varios amigos.

Yeimi Porras, prima del menor, asegura que las autoridades comenzaron su búsqueda de forma tardía y que con el paso de los días no volvieron a sentir apoyo, por lo que ellos mismos han tenido que contratar pescadores para poder encontrarlo.



Ahora, con esta protesta, esperan que los organismos de socorro prioricen el caso y no paren de buscarlo.

"Nos encontramos cerrando las vías porque en realidad ya estamos cansados, indignados por lo que está sucediendo. Estamos preocupados, ya agotamos los recursos y no sabemos cómo llamar la atención para que nos brinden ayuda", expresó la familiar.

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Los manifestantes dicen que continuarán su protesta hasta que haga presencia el jefe de la oficina de Gestión del Riesgo de Barranquilla, Fernando Fiorillo, y él lidere los operativos de búsqueda.

Desde la Defensa Civil afirman que la búsqueda no ha cesado, solo que ya no se concentra debajo del puente, donde ocurrió la desaparición, sino en aguas más abajo.

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