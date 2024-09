Barranquilla amanece bajo bloqueo de camioneros en puente Pumarejo y en vía al aeropuerto

Los camioneros le madrugaron a protestar en Barranquilla, ubicándose con sus vehículos y pancartas en el sector de Palermo, corregimiento de Magdalena, y en el paso por el barrio La Chinita, con lo que dejan incomunicada a la capital del Atlántico con Santa Marta.

La situación afecta a cientos de personas que quedaron represadas en la mitad del puente, pues se encontraban viajando para el momento en el que fue realizado el bloqueo.

"Necesito cruzar a Palermo y no he podido. Tengo una hora aquí detenido. No encuentro ninguna opción para pasar. Me toca perder el día si es el caso. Había contratado un carro para llevar unos vidrios. Por esto voy a perder unos $700 mil", dijo José Ortega, uno de los usuarios de la vía afectados.

A su vez, varios conductores se trasladaron hacia el sector de la calle 30 con avenida circunvalar, para ubicarse en el paso vehicular de la glorieta que conecta con el aeropuerto Ernesto Cortissoz, lo que solo deja disponible la Circunvalar de la Prosperidad para pasar hacia esta zona.

Al parecer, los camiones tomarán realizarán un plan tortuga a lo largo de la avenida circunvalar, lo que afectará el tránsito hacia la zona industrial de empresarios y trabajadores.

Otras protestas

Debido a las molestias que persisten contra el peaje Papiros, los habitantes de Puerto Colombia salieron en sus vehículos a ubicarse en la llamada 'Y' de los chinos para impedir el paso hacia la caseta y con esto restringir la circulación en el sector, forzando el uso de la vía alterna del Lago del Cisne.

Además, en el barrio La Manga, los residentes volvieron a bloquear el paso vial tras completar seis días sin el servicio de energía, a partir de un daño en un transformador del sector que no será reparado hasta que la comunidad no se coloque al día con la deuda que tiene con la empresa.