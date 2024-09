Gustavo Bolívar: “No hemos estado de acuerdo con bloqueos, ni durante el estallido social”

En medio de la coyuntura que atraviesa el país por el paro camionero. El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aseguró que el Gobierno no puede ceder ante la presión social que surge por los bloqueos que realizan los camioneros tras el aumento del combustible.

“Ellos tienen el poder de la presión que es cerrar calles y avenidas y hacen que los gobiernos cedan, les tuvieron miedo en el Gobierno de Duque a subirle a los combustibles, pero esto no puede ser eterno. No pueden pretender que nunca más se le suba un peso al ACPM bajo la amenaza que tienen que salir a bloquear carreteras”, además, aseguró que no se puede sacrificar a los programas sociales por el miedo de no subirle el precio a los combustibles.

En este mismo marco, se refirió a los bloqueos que se han llevado a cabo y afirmó que nunca han estado de acuerdo con ellos “nosotros nunca hemos estado de acuerdo con los bloqueos, ni siquiera en el estallido social” por lo que recalca que durante este suceso ocurrido en el Gobierno del expresidente Iván Duque, nunca se realizaron bloqueos que buscaran afectar a la ciudadanía.

La polémica surge luego de que saliera a la luz un trino del año 2013, donde Bolívar instaba a salir a las calles en protesta por el aumento del ACPM. Incluso, por otro lado, se le señalaba de ser uno de los principales actores que invitó a las personas a salir a las calles durante el año 2021 tras la reforma tributaria anunciada por el Gobierno del expresidente Iván Duque, lo que desencadenó en decenas de grupos bloqueando las distintas vías del país, dejando a miles de comerciantes y ciudadanos afectados a nivel nacional.