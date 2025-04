Ofrecen $100 millones por responsables de crimen de mujer trans; Petro rechazó el hecho

Tras el brutal crimen de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años que fue hallada en la quebrada La García, con varios golpes y fracturas, la Alcaldía del municipio de Bello y la Gobernación de Antioquia anunciaron que ofrecen 100 millones recompensa, por información que permita ubicar a los responsables de este homicidio.

La alcaldesa Lorena González le pidió a la Fiscalía y a la Policía celeridad en la investigación, mientras que un grupo especial avanza para dar con el paradero de los implicados: "Una recompensa de 50 millones de pesos a quien brinda información veraz y oportuna que permita identificar a los responsables del asesinato de Sara Millerey para que sean capturados y judicializados. Ya pusimos en conocimiento de la Fiscalía este crimen atroz", dijo la mandataria. Así las cosas, por su parte el ente departamental ofertó el mismo monto de 50 millones de pesos por este caso.

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro rechazó lo sucedido y manifestó que esto que pasó en Bello “se llama fascismo, porque hay Nazis en Colombia”.

Por los hechos, el Ministerio de la Igualdad solicitó la activación inmediata de la Mesa de Casos Urgentes y exigió a la Alcaldía de Bello, la Fiscalía y la Policía esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, reconocer el carácter diferencial de este crimen, enmarcado en una posible configuración de crimen de odio y adoptar medidas de protección para las personas trans y LGBTIQ+.

María Isabel Correa Espinoza, profesional de Proyectos de la Fundación Forjando Futuros, indicó que no es un caso fortuito.

"No es aceptable que en pleno 2025 sigamos contando víctimas por su identidad de género. No nos parece el odio siga cobrando vidas mientras muchas de estas violencias permanecen en la impunidad. Para nosotros, Sara no es un caso aislado, es una muestra del abandono, el estigma y la violencia que enfrentan las personas trans en nuestro país y especialmente en nuestro departamento. Exigimos justicia", detalló.

Adicionalmente, líderes sociales y organizaciones LGBTIQ+, rechazaron el video que se ha conocido en las últimas horas, donde se ve a Sara en la quebrada, adolorida y aferrándose a unas ramas para evitar que la corriente se la lleve ante la mirada de personas que grababan el momento.

Una de las organizaciones que se pronunció fue Caribe Afirmativo, quienes manifestaron que este hecho no es aislado, pues hay una ola de violencia sistemática contra la población LGBTIQ+, especialmente contra las personas trans. Con Sara, ya son 13 los integrantes de esta población asesinados en Antioquia, de los 24 que han ocurrido en el país.