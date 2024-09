Conductores que protestaron en Cali y no tenían documentación en regla fueron multados

Algunos motociclistas que participaron en las protestas del fin de semana en contra de los operativos viales en Cali, no tenían su documentación al día y por este motivo, según el alcalde Alejandro Eder, fueron multadas.

Ante la protesta de conductores que prestan servicios a través de plataformas, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reiteró que los operativos se hacen para ordenar la ciudad y para proteger la vida de los usuarios que se movilizan en aquellos vehículos que no cuentan con los documentos en regla, como muchos de los que participaron de las movilizaciones y protestas.

“Ayer algunas personas que están en contra de estos procedimientos intentaron bloquear la calle 5, varios tenían placas tapadas. Ya los identificamos y nos encontramos que además tienen infracciones de tránsito. No tienen SOAT, ni revisión tecnicomecánica, por eso ayer mismo recibieron su respectiva sanción”, aseguró el mandatario caleño.

El alcalde reiteró que los operativos continuarán tanto para carros como para motos pues de esa manera se evita el caos y el desorden sigan reinando en la vías de la ciudad.

“El que tenga sus papeles en orden y cumpla las normas de tránsito no va a tener problemas. Ahora nos quieren montar el cuento de que esto es una persecución. No estamos persiguiendo a nadie, los vehículos, motos o cualquier ciudadano que no tenga sus papeles al día será sancionado”, indicó el alcalde de Cali.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, durante este año se han realizado más de 64.000 comparendos y 22.000 inmovilizaciones de carros y motos. Así mismo, los agentes de tránsito han adelantado cerca de 1.800 puestos de control en la vías de la cuidad.