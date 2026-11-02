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Intensifican la búsqueda de un menor desaparecido en el río Magdalena

Según las autoridades, el adolescente de 13 años se encontraba nadando con unos amigos a la altura del antiguo Puente Pumarejo cuando fue arrastrado por la corriente.

Puente Pumarejo
Las autoridades buscan al adolescente desaparecido en las riberas del río Magdalena, cerca del Puente Pumarejo.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Un adolescente de 13 años identificado como Evhans Niebles Blanco permanece desaparecido después de que se lanzará a nadar al río Magdalena con unos amigos, a la altura del viejo Puente Pumarejo, y fuera arrastrado por la corriente el pasado sábado al mediodía.

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Como lo informó el director de la Defensa Civil en el Atlántico, el mayor en retiro Néstor Rodríguez, la familia alertó a las autoridades sobre la desaparición del adolescente 24 horas después, por lo que solo hasta ayer domingo se iniciaron las labores de búsqueda por parte de los organismos de rescate por agua y tierra.

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“Fuimos informados por la ciudadanía en el sector del antiguo Puente Pumarejo sobre un menor de edad que se encontraba con unos compañeros nadando en ese sector. Al parecer se lanzó al agua y desapareció. Los niños llamaron al cuadrante y dieron la información a la policía. Ya nos encontramos en labores de búsqueda y rescate por tierra. Igualmente Guardacostas de Barranquilla se encuentra haciendo los recorridos por las riberas del río Magdalena”.

Agregó el mayor Gutierrez que ayer se instaló un Puesto de Mando Unificado con todas las autoridades, entre ellos Guardacostas de Barranquilla, Defensa Civil y Policía para intensificar las operaciones de rescate en orillas, playones y barrios vecinos.

No es la primera vez que un accidente de este tipo ocurre debajo del antiguo Puente Pumarejo, por lo que las autoridades le piden a la ciudadanía evitar bañarse en ese sector, por la peligrosidad que representan las fuertes corrientes del río Magdalena.

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