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Barranquilla: 18 capturas y 50 motos inmovilizadas en celebración de Halloween

La Policía desplegó un operativo en la capital del Atlántico y su área metropolitana que también permitió la imposición de 225 comparendos y la recuperación de un vehículo robado.

Operativos de la Policía en Barranquilla
Más de 3.000 uniformados de la Policía en operativos en Barranquilla
Foto: Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En Barranquilla y su área metropolitana fueron capturadas 18 personas en la celebración de Halloween, informó la Policía Metropolitana. Las autoridades también impusieron 225 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

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Durante la jornada, cerca de 3.000 uniformados de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, la Alcaldía Distrital, las administraciones municipales y los demás organismos competentes, desarrollaron acciones preventivas, de control y operativas en diferentes sectores de Barranquilla y los municipios que conforman su área metropolitana.

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Como resultado se lograron 18 capturas, 14 de ellas en flagrancia y cuatro mediante orden judicial.

Agregó la institución que también fueron incautadas tres armas de fuego y se logró la recuperación de un vehículo y tres motocicletas que habrían sido hurtadas.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía, el coronel en retiro Nicolás Martín, también destacó los operativos contra las caravanas que dejaron 50 motos inmovilizadas.

Operativos de la Policía en Barranquilla
Más de 3.000 uniformados de la Policía participaron en los operativos, con apoyo del Ejército.
Policía

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“A través de los controles que coordinamos durante una semana en la que nos articulamos perfectamente, tenemos un balance de más de 50 motocicletas inmovilizadas por estar realizando maniobras peligrosas en la vía pública, igualmente violando el decreto de restricción que se emanó y que se socializó previamente con la comunidad”, dijo Martín.

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Igualmente, las autoridades impusieron 225 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y realizaron 22 traslados por protección.

Asimismo, la Policía resaltó la reducción del 12 % en el hurto a personas, del 29 % en el robo de motocicletas y del 16 % en el hurto de vehículos, en comparación con el 2025.

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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la importancia de la planeación y la articulación interinstitucional para garantizar la seguridad durante esta celebración.

“Estos resultados son producto de un trabajo organizado, estratégico y articulado con las autoridades y la comunidad. Desplegamos nuestras capacidades preventivas y operativas en Barranquilla y su área metropolitana para garantizar la seguridad de las familias, proteger a nuestros niños y niñas y contrarrestar cualquier situación que pudiera afectar la convivencia. Destacamos, además, el comportamiento de la ciudadanía, que contribuyó al desarrollo tranquilo de esta jornada”.

La oficial agregó que la Policía Nacional continuará fortaleciendo las acciones de prevención, disuasión y control para contrarrestar los diferentes fenómenos delictivos e invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea de emergencias 123 o de la línea contra el crimen 317 896 5523.

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