Baranoa: restringen circulación vehicular por desfile del Día de los Angelitos

A las 11:00 de la mañana en el Parque Espejo del Agua de Baranoa arranca este domingo el gran Desfile de los Angelitos, que finalizará en la plazoleta Manuel Patrocinio Algarín.

Esta tradicional celebración que por primera vez tendrá un desfile, estará encabezada por La Majestuosa Banda de Baranoa que acompañará con su música a más de 4.000 niños, los reyes del Carnaval de Barranquilla, los reyes del carnaval de los Niños y los reyes de la calle 44, 18 grupos folclóricos y un público en el que reinará el color blanco que caracteriza a los ángeles.

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El alcalde Edison Palma decretó la prohibición de circulación de vehículos de todo tipo como motos, motocarros, de transporte público y particulares en el municipio y sus 3 corregimientos desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

“Queremos garantizar la seguridad de los miles de niños que salen a las calles de los diferentes barrios a pedir dulces y mantener tradiciones como la caña, el bollo de angelito, la bola de chocolate y las frutas. Entonces son muchos los niños que salen a nuestras calles y el riesgo de algún tipo de accidente es bastante alto. Asimismo, con la Policía también hemos dispuesto operativos en los diferentes barrios y sectores para la seguridad de los niños y sus familias. Así reducimos el riesgo de accidentes de tránsito”.



Por su parte, Hilton Escobar, director de la Majestuosa Banda de Baranoa, resaltó que el objetivo del desfile es darle más fuerza a la tradición del ‘Día de los Angelitos’ que en los municipios del Atlántico tiene gran arraigo cultural, por lo que la idea es que las nuevas generaciones la sigan viviendo en familia con dulces, música y el tradicional coro: “Ángeles Somos del cielo venimos pidiendo limosnas para nosotros mismos”.

“En los municipios del Caribe, sobre todo desde Cartagena hasta acá, se festejan primero los angelitos que cualquier otra fiesta como Halloween. Los niños salen en pleno mediodía a pedir dulces a los vecinos, a pedir comida, como se hacía antes. Entonces nosotros vamos hacer por primera vez un desfile con música de los angelitos. Para eso vamos a tener mucha organización, muchas reinas, muchos elementos del Carnaval de Barranquilla, para demostrarle al país que el Día de los Angelitos es nuestra fiesta”.