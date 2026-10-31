Judicializan a hombre señalado de agredir sexualmente a una adolescente que practicaba surf

Un hombre identificado como Juan Álvarez Torres fue judicializado por su presunta responsabilidad en la agresión sexual contra una adolescente de 16 años que practicaba surf en una de las playas de Puerto Colombia, Atlántico.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre de 2026, cuando el señalado agresor, propietario de un terreno donde funciona un club deportivo, habría tomado del brazo a la menor para llevarla a un espacio privado del establecimiento.

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En ese lugar, presuntamente la sometió a actos de exhibicionismo y otras conductas de connotación sexual. Además, la investigación señala que habría impedido que la adolescente abandonara el sitio y le habría manifestado que en el futuro accedería a ella carnalmente.

Según la Fiscalía, el hombre habría aprovechado la confianza que tenía con la menor, su familia y su entorno social para cometer la agresión.



Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó el delito de acto sexual violento agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos y un juez de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.