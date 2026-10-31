Envían a prisión a 'Juancho Kily' por presunto abuso sexual a surfista adolescente

A la cárcel distrital El Bosque será enviado Juan Álvárez, acusado de cometer presuntamente el delito de acto sexual violento contra una adolescente campeona de surf en el Atlántico. La familia de la víctima recibió con beneplácito la medida, sobre todo por las amenazas que aseguró que recibió previamente, según contó su abogado.

Después de 2 semanas de audiencias, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia tomó la decisión de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario al empresario Juan Fernando Álvarez Torres, conocido en ese municipio como ‘Juancho Kily’.

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La Fiscalía lo acusa por el presunto delito de acto sexual violento agravado, en concurso con agravantes en perjuicio de una menor de 17 años.

Surfista Foto: referencia AFP

Preliminarmente el juez decidió enviar a Álvarez a la cárcel Distrital El Bosque, pero quedó a la espera de se confirme por parte del Inpec que exista cupo en ese centro reclusorio.



La familia de la víctima recibió con beneplácito la medida del juez , sobre todo por las amenazas y otras intimidaciones que, al parecer, recibieron previamente. Así lo comentó a Blu Radio el abogado Julio Del Villar, apoderado de la menor.

“Recibimos con beneplácito la medida, sobre todo el núcleo familiar de la víctima, que ha estado inmerso en un cambio abrupto en su normal forma de vivir. Había amenazas, había miedo, entonces con una decisión de estas, de cierta manera se minimizan todos esos riesgos, esos miedos. De una u otra forma es comenzar a hacer justicia cuando los derechos han sido vulnerados”.

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Agregó el abogado Del Villar que la familia de la deportista espera que el juicio inicie lo más pronto posible para cerrar este capítulo judicial.

Hay que recordar que a inicios de octubre, la adolescente campeona de surf, señaló a Álvarez de cometer actos sexuales violentos contra ella, después de una sesión de entrenamiento en las instalaciones de un reconocido club de playa en Pradomar, Puerto Colombia, que ‘Juancho Kily’ fundó.